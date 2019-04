VIDEO Flota rusă îşi arată muşchii în Marea Neagră. Cum reacţionează forţele NATO

Navele ruseşti se află în Marea Neagră, în ultima săptămână, pentru exerciţii de rutină menite să demonstreze capacitatea de apărare a flotei. "Forţele Navale Ruse au implicat nave purtătoare de rachete Ivanoveţ şi nave R-60 în desfăşurarea exerciţiului. Sub conducerea şi coordonarea Comandamentului Flotei Ruse au fost fregate, corvete, dragoare de mine, nave purtătoare de rachete, nave maritime pentru scafandri de luptă, remorchere maritime, un detaşament de scafandri, un detaşament mobil de lansare rachete şi alte nave de sprijin, precum şi structurile specializate distincte, care au vizat ţinte situate la o distanţă de 30 de mile marine", a mai declarat şeful Departamentului pentru Informaţii al Flotei Ruse la Marea Neagră, Aleksei Ruliov.



Se menţionează că, în timpul exerciţiilor, rachetele au lovit cu succes poziţiile ţintelor care au constat din două scuturi ţintă şi care au imitat un detaşament de nave ale inamicului. De asemenea, surse din cadrul Forţelor Navale Ruse au precizat că poligonul maritim unde au avut loc tragerile de luptă a fost închis pentru transportul martim civil.



Agenţia de presă KRÎM INFORM a anunţat că aviaţia maritimă a Flotei Ruse la Marea Neagră a desfăşurat exerciţii militare comune la care a luat parte şi fregata "Admiral Makarov".





Pe de altă parte, şi forţele navale ale NATO au crescut antrenamentele în zona. Cel mai mare exerciţiu multinaţional naval din Marea Neagră, „Sea Shield 19”, organizat de Forţele Navale Române, la care vor participa 2.200 de militari, începe vineri şi se va desfăşura atât în apele teritoriale ale României, cât şi în apele internaţionale ale Mării Negre.



Potrivit Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), la exerciţiu, ce va avea loc în perioada 5 - 13 aprilie, vor participa 14 nave militare româneşti şi şase nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda şi Turcia, cu un total de aproximativ 2.200 de militari.



Aceştia vor exersa proceduri întrunite de luptă împotriva ameninţărilor subacvatice, de suprafaţă şi aeriene, adaptate la tipologia ameninţărilor de securitate din regiunea Mării Negre.



„Scenariul exerciţiului este fictiv şi urmăreşte planificarea şi executarea unei Operaţii de Răspuns la Criză (CRO) sub mandatul unei Rezoluţii a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNSC), în contextul unui mediu de securitate caracterizat prin ameninţări simetrice şi asimetrice”, se arată într-un comunicat al SMFN.



Forţele Navale Române, în calitate de gazdă, implică o structură impresionantă de forţe în desfăşurarea Exerciţiului „Sea Shield 19”. Sub conducerea şi coordonarea Comandamentului Flotei, vor fi două fregate, două corvete, două dragoare de mine, două nave purtătoare de rachete, două nave maritime pentru scafandri de luptă, trei remorchere maritime, un detaşament de scafandri EOD (specializaţi în lupta împotriva ameninţărilor subacvatice - n.r.), două detaşamente mobile de lansare rachete şi alte nave de sprijin, precum şi structurile specializate distincte, Brigada 243 Radioelectronică şi Observare, Direcţia Hidrografică Maritimă, Centrul 110 Comunicaţii şi Informatică, Centrul pentru Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, care vor asigura suportul specific, de la ţărm.



De asemenea, Forţele Aeriene Române vor asigura secvenţele de luptă împotriva ameninţărilor aeriene cu aeronave MIG 21 LanceR şi F-16, iar forţele navale ale Statelor Unite şi ale Turciei vor acţiona cu două aeronave de patrulare maritimă.



Şi Forţele Terestre Române participă la exerciţiu cu un detaşament din compunerea Brigăzii 9 „Mărăşeşti”, pentru protecţia căilor de comunicaţii terestre şi a portului Constanţa.



Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) a desemnat să participe la Exerciţiul „Sea Shield 19” Gruparea Navală Permanentă (SNMG-2), care operează în Marea Neagră, începând cu 28 martie 2019, având în compunere nave din Bulgaria, Canada, Olanda, România şi Turcia. În plus, Grecia şi Bulgaria sunt reprezentate la exerciţiu de câte o navă de luptă.



Navele militare străine urmează să intre în portul Constanţa sâmbătă, 6 aprilie, data la care este planificată să se desfăşoare deschiderea oficială a Exerciţiului „Sea Shield 19”, la Terminalul de Pasageri, în prezenta şefului Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Alexandru Mîrşu. Pe timpul celor două zile de escală în port, sunt programate vizite oficiale, dar şi şedinţe de discutare a detaliilor organizatorice pentru secvenţele planificate pe mare.



Toate navele participante vor ieşi pe mare luni, 8 aprilie, pentru o săptămână în care îşi vor sincroniza toate eforturile în vederea îndeplinirii obiectivelor Exerciţiului multinaţional „SeaShield 19”.



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi la Washington că alianţa va trebui să găsească soluţii pentru a combate „acţiunile agresive” ale Rusiei în Marea Neagră, potrivit France 24.



Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a miniştrilor de Externe din cadrul NATO, care marchează aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea organizaţiei şi vin la scurt timp după ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Kay Bailey Hutchison, a anunţat că alianţa pregăteşte un pachet de măsuri pentru a se „asigura că navele ucrainene traversează Strâmtoarea Kerci în siguranţă”. Ea a mai adăugat şi că NATO va trimite mai multe nave în zonă pentru a se asigura că „ţările din zona Mării Negre sunt ferite de ingerinţele Rusiei”.





