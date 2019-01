VIDEO Drona rusească „Vânătorul“, copie fidelă după cea americană RQ-170 Sentinel, capturată de Iran

Drona lasă impresia că avionul de luptă are dimensiuni similare cu unul mediu, chiar dacă are o lungime mai mică, iar aripile au o anvergură mult mai mare.



Totuşi, dimensiunile avionului de luptă par să fie asemănătoare cu Northrop Grumman X-47B. Experţii susţin că în crearea noii drone rusesti de vânătoare ”Ohotnik” (”Vânătorul”) a fost copiată tehnologia dronei stealth americane RQ-170 ”Sentinel”, scrie agentia Unian, care comenteaza imaginile aparute pe internet.



Rusia a studiat dispozitivul american RQ-170 Sentinel, capturat de Iran în decembrie 2011, iar pe baza lui a creat propria drona grea „Ohotnik”, scriu experţii The Drive.



Ei subliniază faptul că dezvoltatorii ruşi nu au reuşit să copieze complet RQ-170 Sentinel, deoarece „Ohotnik” nu poate fi considerat cu adevărat un dispozitiv stealth, spre deosebire de RQ-170.



”Ohotnik” este un proiect de drona grea de generaţia a şasea, dezvoltat de ”Sukhoi” din anul 2012, la comanda Ministerului rus al Apărării.



Aeronava este propulsată de un motor cu reacţie, existând posibilitatea ca acesta să aibă abilităţi de postcombustie, ţinând cont de felul cum arată duza de erupţie. Postcombustia ajută avionul atunci când acesta decolează cu o greutate foarte mare. În afară de acest lucru, rostul funcţiei de postcombustie este discutabil.



Tipul de motor cu reacţie al avionului este necunoscut, dar o alegere logică ar fi Saturn AL-31F, motor folosit de familia de aeronave, Flanker. Există posibilitatea ca în viitor să fie folosit un motor AL-41F mult mai puternic. Acest motor se află încă în dezvoltare, dar ar putea elimina nevoia de postcombustie.



Când vine vorba de amprenta termică, nu există nicio diferenţă între acest avion de luptă şi un luptător de generaţia a patra, mai ales în ceea ce priveşte raza vizuală directă la ţeava de eşapament, din toată partea din spate a aeronavei.



De asemenea, este de remarcat faptul că, pentru aeronavele de acest tip, proiectarea evacuării combustibilului pentru a reduce amprenta radar, păstrând în acelaşi timp eficienţa şi forţa de propulsie, este foarte dificilă.



În noiembrie 2018, o sursă din ministerul rus al Apărării a declarat pentru agenţia de ştiri TASS, sub protecţia anonimatului, că prototipul Okhotnik îşi completase primele teste. Chiar dacă nu a decolat de pe pistă, aeronava de luptă fără pilot ajunsese la o viteză de peste 190 de kilometri la oră. Sursa citată a mai precizat că avionul a accelerat pe pista de decolare, iar apoi s-a oprit „în mod complet automat”.



