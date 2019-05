Victoria Nuland, inclusă pe „lista neagră“ a Rusiei

Potrivit diplomaţiei ruse, Victoria Nuland nu a primit viză de intrare în Rusia pentru că se află pe o „listă neagră“ cu oficiali americani. Este vorba de o listă alcătuită de Moscova ca răspuns la sancţiunile aplicate de SUA împotriva unor înalţi oficiali ruşi, relatează Agerpres în pagina electronică, preluând presa rusă.

Acum trei ani, fostul ambasador american la Moscova Michael McFaul nu a putut să intre în Rusia din acelaşi motiv.



Potrivit Kommersant, Nuland a fost invitată la Moscova la o conferinţă internaţională cu caracter închis, organizată de Consiliul rus pentru afaceri internaţionale (RSMD), Societatea de politică externă din Germania (German Council on Foreign Relations, DGAP) şi The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS). Conferinţa respectivă a avut loc pe 20 şi 21 mai.



„Victoria Nuland era membră a delegaţiei americane. Nu am ştiut despre statutul ei, de aceea am inclus-o în componenţa delegaţiei care urma să vină la conferinţă“, a explicat pentru RIA Novosti directorul general al Consiliul rus pentru afaceri internaţionale, Andrei Kovtunov. „Când am contactat MAE, ni s-a spus să nu-i comandăm în prealabil bilet la avion, întrucât nu îi va fi acordată viza de intrare şi să nu ne bazăm pe participarea ei la forum“, a adăugat el, indicând că a primit „recomandările“ în mod neoficial şi că s-a conformat acestora.



Vzgliad scrie că atitudinea Moscovei faţă de Victoria Nuland se explică prin rolul ei în modelarea politicii SUA în spaţiul postsovietic. Îndeosebi, Kremlinul a denunţat rolul ei în evenimentele din toamna-iarna lui 2013 de la Kiev, când s-a deplasat în Maidan Nezaliojnosti (Piaţa Independenţei) şi a împărţit sandvişuri participanţilor la acţiunile de protest antiguvernamentale.

