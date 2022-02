Casus belli invocat de Putin a fost, pe fond, unul singur: extinderea NATO către est care, din punctul de vedere al Kremlinului, încalcă în mod direct promisiunile făcute în Malta şi asigurările şi reasigurările ulterioare primite de Gorbaciov din partea multor lideri occidentali. Ruşii susţin că primirea în Alianţă a Ucrainei şi, mai puţin important, a Georgiei, reprezentau nu numai violări ale înţelegerii pe baza căreia a început procesul de dizolvarea URSS şi spaţiului comunist, dar aduce NATO în imediata proximitate a spaţiului Federaţiei Ruse. Cu consecinţa directă de a reduce în mod considerabil „coridorul de securitate” care despărţea cele două spaţii şi dădea o minimă garanţie că ar fi existat un timp minimal pentru ca, în caz de lansare de pe teritoriul advers a unor rachete cu rază scurtă sau medie de acţiune, radarele ar fi avut timpul necesar să activeze sistemele de rachete anti-rachetă. Argument similar şi în cazul formării de grupări militare permanente de o parte şi de alta a graniţelor, oricând posibil de transformat în coloane de atac pentru ofensive pe direcţii multiple, garantând efectul de surpriză.

Putin a spus că acceptarea de către NATO a aderării Ucrainei reprezintă linia roşie pe care Rusia o va apăra, cu orice risc şi cu orice consecinţe. Drept care a declanşat atacul asupra obiectivelor strategice in Ucraina, obiectivul fiind de a crea o situaţie extrem de specială: în cazul în care s-a constatat deja eşecul iremediabil al negocierilor de tip clasic, se face apel la soluţia de ultimă instanţă a „negocierilor pe câmpul de luptă”, sub presiunea imediată a armelor şi cu condiţii din ce în ce mai dure, foarte aproape sau similare predării totale şi necondiţionate.

Condiţiile lui Putin sunt într-adevăr extreme şi, dacă vreodată acceptate, profund umilitoare nu numai pentru Ucraina acum deja aproape de a fi total îngenuncheată dar şi pentru Occident şi pentru NATO, cea mai mare Alianţă politico-militară din Lume. În afara predării necondiţionate a tuturor militarilor ucraineni care să depună imediat armele, revine condiţia esenţială: asigurări scrise că NATO nu se va extinde prin acceptarea Ucrainei. Dacă Occidentul acceptă asta, Putin a reuşit să schimbe istoria şi să arate aliaţilor săi că a avut dreptate să se bazeze pe lipsa de unitate a aliaţilor şi pe fricile lor combinate în raport cu tăierea demonstrativă a legăturilor cu această Rusie care încalcă prevederile Cartei ONU.

Dar, pentru a atinge acest obiectiv, este oare suficient exemplul de acum cu Ucraina şi un blitzkrieg de două zile care aruncă ţara în haos? Dacă, cumva, mesajul n-a fost destul de clar şi Aliaţii n-au auzit bine întreaga ameninţare? Atunci, avertizează Moscova, este pregătită faza următoare, pe exact aceeaşi motivaţie şi pe acelaşi scenariu.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL