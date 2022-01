Tentativă de dezinformare si incitare marca Kremlin

Deputatul minorităţii rutene din România, Iulius Firczak a reacţionat prompt aseară pe Facebook faţă de o (nouă) tentativă de incitare si dezbinare a minorităţii rutene, reprezentată legitim în Parlamentul României prin Uniunea Culturală a Rutenilor din România, cât şi de provocare a minorităţii ucrainene si dezinformare a opiniei publice faţă de agresiunea rusă asupra Ucrainei şi faţă de întreaga construcţie democratică euro-atlantică iniţiată de aşa-zisa Uniune a Rutenilor Subcarpatici, condusă de Mihai Lauruc, un obscur om de afaceri din Maramureş, cunoscut cu probleme penale, supus al Federaţiei Ruse în Romania.

In logica războiului informaţional binecunoscut al Moscovei, aceasta pseudo-Uniune a rutenilor subcarpatici, compusă în fapt, din Lauruc si câţiva acoliţi ai săi, şcoliţi prin ambasada rusă de la Bucureşti, încearcă, cu argumente create in laboratorul de la Kremlin, să inducă ideea falsă că agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei ar fi o reacţie de apărare faţă de agresiunile NATO si UE. În dispreţul total al realităţii şi al statutului acestor indivizi de cetăţeni ai României, Uniunea Rutenilor Subcarpatici (diviziune artificială a minorităţii rutene, creată de Moscova pentru a fragmenta comunităţile de ruteni din Europa şi a le controla cu scopul de a exercita presiune pe Ucraina, şi care militează pentru crearea unei aşa zise Rutenii Mari pe teritoriul ucrainean) invocă pericolul spargerii României in cazul unui război. In realitate, chiar acest URSR militează pentru crearea unor entităţi statale artificiale, în favoarea Rusiei. O parte a presei din România a preluat, voit sau din necunoaştere, comunicatul URSR, în care Lauruc se auto-erijează, in mod fals, in reprezentant al 60.000 de ruteni din România, fără o minimă verificare pe internet a intereselor reale ale acestei pseudo-organizaţii.

O reactie imediată şi binevenită a aparţinut reprezentantului legitim al rutenilor in Parlamentul României, Iulius Firczak, pe care o redăm integral:

"Circulă în presă o declaraţie a Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România compusă cu intentiţia de a manipula, dezinforma şi dezbina pe acolo pe unde se poate.

Compunerea spune cum membri săi nu vor lupta alături de NATO în cazul unui război, îndemnând la sediţiune şi fabulând despre cum România va fi sfâşiată de Rusia.

Scriu aceste rânduri pentru a înlătura vreo confuzie între titularii comunicatului de mai sus şi Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania (UCRR), pe care o reprezint cu mândrie în Parlamentul României.

UCRR este singurul for legitim de organizare politică a minorităţii rutene în ţara noastră, organizaţie profund susţinătoare a valorilor europene şi alianţei euro-atlantice din care face parte România.

De asemenea, doresc să atrag atenţia asupra încercărilor de manipulare şi dezinformare care se vor intensifica în această perioadă. Cum este de aşteptat, multe dintre aceste demersuri sunt încurajate din exterior şi atribuite unor pseudo-organizaţii locale."

Reamintim, in final, in prim rand in atenţia presei româneşti, cine este Mihai Lauruc, citând din publicaţia Newsweek , un articol publicat încă din 2018 despre " pionul lui Putin in Romania

In final, se ridică si intrebarea legitimă, cum vor reactiona autorităţile in drept ale statului român faţă de aceasta dezinformare crasă în interesul Msocovei.

Editorial de Remus Georgescu