Tensiunea între Washington şi Mosvova escaladează. Rusia îl expulzează pe adjunctul ambasadorului SUA

"Facem apel la Rusia să pună capăt expulzărilor fără fundament de diplomaţi americani" şi "analizăm un răspuns", a spus un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Anunţul survine în contextul în care Moscova tocmai i-a transmis ambasadorului american John Sullivan răspunsul său scris la contra-propunerile Washingtonului în legătură cu securitatea în Europa şi pe fondul acuzaţiilor administraţiei americane că Rusia că se îndreaptă "spre o invazie iminentă" în Ucraina.

Rusia vrea în special excluderea oricărei noi extinderi a NATO către Est şi retragerea trupelor şi armamentelor amplasate în ţările care au aderat la Alianţă după 1997.

Această expulzare este "gratuită" şi "considerăm că reprezintă o escaladare", a afirmat purtătorul de cuvânt citat. Bart Gorman avea "o viză valabilă", iar mandatul său "nu era încheiat", a adăugat el.

"Mai mult ca niciodată, acum este crucial pentru ţara noastră să aibă personalul diplomatic necesar la faţa locului pentru a facilita comunicarea între guvernele noastre", a insistat el.

"Constatăm că măsurile Rusiei au condus misiunea SUA în Rusia la niveluri ale personalului mult sub misiunea rusă din SUA", a adăugat el, în contextul în care cele două puteri rivale sunt angajate de mult timp în expulzări şi contra-expulzări de diplomaţi pe fondul degradării continue a relaţiilor lor.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Rusia caută un pretext pentru atacarea Ucrainei.

„Suntem îngrijoraţi că Rusia caută un pretext pentru un atac armat împotriva Ucrainei. Nu ştim ce se va întâmpla, dar ştim că Rusia are cea mai mare forţă armată comasată în ultimele decenii în apropierea Ucrainei. Ştim că sunt mulţi ofiţeri de intelligence care operează în Ucraina, în Donbas, şi am văzut încercări de găsit un pretext pentru o invazie a Ucrainei. Este un motiv de îngrijorare. Nu voi intra în detalii, dar acesta este motivul pentru care monitorizăm situaţia îndeaproape”, a declarat acesta.

Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg a declarat, joi, într-o conferinţă de presă după o reuniune cu miniştrii apărării, că Alianţa va creşte prezenţa militară pe termen lung în România, referindu-se la înfiinţarea unui Grup de Luptă Permanent. Stoltenberg a precizat că NATO rămâne deschisă dialogului cu Rusia, însă aliaţii trebuie să fie „puternici, uniţi, fermi”. Acesta s-a referit şi la situaţia din estul Ucrainei unde separatiştii proruşi şi forţele guvernamentale ucrainene au deschis joi focul. „Suntem îngrijoraţi că Rusia caută un pretext pentru un atac armat împotriva Ucrainei”, a spus Stoltenberg.

„Cred că ceea ce vedem acum este un nou normal pentru securitatea europeană, în care Rusia contestă principile fundamentale ale securităţii europene şi foloseşte forţa pentru a intimida ţări din Europa. Am văzut această situaţie din 2014 şi acesta e motivul pentru care NATO a răspuns, pentru că nu avem altă variantă, trebuie să ne protejăm aliaţii. Am crescut prezenţa militară în partea estică a Alianţei, chiar astăzi am decis să le cerem comandaţilor militari planuri pentru creşterea prezenţei militare pe termen lung în zonă, incluzând forţe de luptă în România şi în alte ţări din centrul şi estul Europei. Trebuie să fim puternici, uniţi, fermi, dar în acelaşi timp suntem mereu pregătiţi pentru a găsi o soluţie diplomatică”, a declarat Jens Stoltenberg.

Moscova va răspunde joi la propunerile americane privind securitatea în Europa, în vederea unor negocieri care ar putea duce la detensionarea crizei între Rusia şi Occident legate de Ucraina, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de AFP.



"Vom trimite astăzi această scrisoare părţii americane", a anunţat Lavrov într-o conferinţă de presă, subliniind că Rusia, care cere garanţii juridice de securitate din partea Statelor Unite şi a NATO, va face public conţinutul scrisorii.

Rusia a cerut ca Ucraina să nu fie primită în NATO, ceea ce până acum atât Alianţa, cât şi SUA au refuzat să promită.