Sullivan: Statele Unite nu vor face compromisuri cu Federaţia Rusă în problema relaţiilor lor cu aliaţii NATO

În discuţiile cu Moscova privind garanţiile de securitate, Washingtonul nu va face compromisuri cu privire la relaţiile sale cu aliaţii săi din NATO, a declarat ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, într-un interviu pentru ziarul Kommersant.

Potrivit diplomatului, există o serie de condiţii prealabile pentru îmbunătăţirea relaţiilor diplomatice. "Acestea ţin de principiile de lungă durată aplicate pentru a menţine pacea în Europa timp de decenii, principii pe care preşedintele american Joe Biden şi guvernul SUA le-au îmbrăţişat fără rezerve. Aceste principii sunt fundamentul securităţii SUA", a spus el. "Angajamentul nostru faţă de relaţia noastră transatlantică cu aliaţii noştri NATO este fundamental pentru securitatea noastră şi nu vom face compromisuri în acest sens”.

Potrivit şefului misiunii diplomatice americane la Moscova, autorităţile ruse cunosc din experienţa relaţiilor lor de zeci de ani cu Statele Unite aceste valori fundamentale, faţă de care Washingtonul nu este pregătit să ajungă la compromisuri. „În acelaşi timp, am auzit preocupările exprimate atât în scris, cât şi verbal de partea rusă, inclusiv de preşedintele Vladimir Putin, de ministrul de externe Serghei Lavrov şi dragul meu prieten şi coleg, ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, – a continuat el. – Suntem pregătiţi să intrăm în dialog cu partea rusă.”

Totuşi, Washingtonul nu poate semna imediat proiectele de documente privind garanţiile de securitate cerute de partea rusă. „Statele Unite nu sunt gata să ia şi să semneze pur şi simplu aceste documente. Mai mult decât atât, unul dintre ele se adresează nu Statelor Unite, ci NATO, fapt ce presupune că acesta va fi un acord între Rusia şi NATO, deci pur şi simplu este imposibil”, a subliniat el.

Diplomatul a adăugat că nici în cazul documentului adresat strict SUA, Washingtonul nu este pregătit să semneze imediat. "Dacă ar fi atât de simplu, nu ar fi nevoie de diplomaţie. Înţeleg declaraţiile publice ale autorităţilor ruse care promovează interesele lor de securitate. Dar au de-a face cu parteneri care au propriile interese de securitate şi ar trebui să fie luate în considerare. de partea rusă”, a subliniat Sullivan.

Disponibilitate de a negocia

Statele Unite şi aliaţii săi din NATO sunt pregătiţi să discute despre preocupările de securitate exprimate de Rusia.

Pe 17 decembrie, Ministerul rus al Afacerilor Externe a publicat o serie de proiecte de acorduri cu Statele Unite privind garanţiile de securitate, precum şi acorduri privind măsurile de securitate pentru Federaţia Rusă şi statele membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Aceste proiecte de acord au fost înmânate secretarului de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene şi eurasiatice, Karen Donfried, pe 15 decembrie, la o întâlnire la Ministerul de Externe al Rusiei.

„Împreună cu aliaţii şi partenerii noştri din NATO, suntem gata să interacţionăm cu autorităţile ruse şi să discutăm problemele pe care le-au exprimat. În plus, partenerii noştri din Europa şi toţi cei care sunt preocupaţi de situaţia securităţii din Europa aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu Guvernul rus cu privire la aceste probleme," a declarat acesta.

Diplomatul a subliniat că disponibilitatea de a interacţiona vine ca o continuare a primei întâlniri dintre preşedintele american Joe Biden şi preşedintele rus Vladimir Putin din iunie şi corespunde dorinţei lui Biden de a fi direct şi transparent în negocierile cu Putin şi partea rusă. „Vrem o relaţie stabilă şi previzibilă, dar nu ne vom compromite principiile şi valorile şi vom rămâne fermi împreună cu aliaţii şi partenerii noştri. Preşedintele Biden a spus acest lucru foarte clar, într-o întâlnire personală cu preşedintele Putin la Geneva în iunie, iar apoi la o videoconferinţă recentă pe care au susţinut-o cei doi”, a spus el.

Sullivan a amintit că Statele Unite şi Federaţia Rusă, două superputeri nucleare, au interacţionat timp de mulţi ani. „Predecesorii mei în această poziţie, în Departamentul de Stat şi în întregul guvern al SUA, s-au ocupat de probleme similare de securitate, aşa că aceasta este o continuare a acestei tradiţii şi este pe deplin în concordanţă cu abordarea preşedintelui Biden faţă de Rusia şi cu relaţia sa cu preşedintele Putin. a spus ambasadorul.

Joi, la o conferinţă de presă anuală, Putin a spus că Rusia a observat până acum o reacţie pozitivă a SUA la propunerile sale de garanţii de securitate. Potrivit partenerilor americani, a precizat liderul rus, Statele Unite sunt pregătite să înceapă aceste negocieri chiar la începutul anului, la Geneva.

De-escaladarea la graniţele Ucrainei

Statele Unite consideră că negocierile cu Federaţia Rusă privind garanţiile de securitate ar fi mult mai eficiente pe fondul detensionării conflictului de la graniţa cu Ucraina.

"Credem că aceste discuţii [cu privire la garanţiile de securitate] ar fi mult mai eficiente pe fondul detensionării, în special a detensionării situaţiei de la graniţa cu Ucraina. Şi acest lucru a fost clarificat atât de preşedintele american Joe Biden, cât şi de secretarul de stat Anthony Blinken şi colegii mei de la Casa Albă şi din Departamentul de Stat”, a declarat Sullivan.

Întrebat ce consideră SUA drept „de-escaladare”, Sullivan a explicat că aceasta implică o serie de acţiuni, inclusiv retragerea trupelor ruse de la graniţa cu Ucraina. „Recent s-au cunoscut anumite schimbări pozitive în cadrul Grupului de Contact Trilateral mediat de reprezentantul OSCE. Sperăm că se va ajunge la un acord privind încetarea focului şi îndeplinirea termenilor armistiţiului din iulie 2020 în Donbass, iar aceasta va fi însoţită de de-escaladarea de cealaltă parte a graniţei, unde partea rusă a mobilizat trupe. Da, înţeleg, acesta este teritoriu rus, dar acesta este teritoriul Rusiei, la graniţa cu o ţară suverană, şi acest lucru este foarte ameninţător pentru această ţară”, a adăugat el.

Diplomatul a remarcat că SUA, NATO şi UE sunt încă preocupate de situaţia din jurul Ucrainei. „Prin urmare, vorbim despre necesitatea de-escaladării, care în viitor poate crea şi un fundal favorabil negocierilor. Putem vorbi despre potenţialul format al acestor negocieri. Dar de-escaladarea şi diplomaţia trebuie să meargă mână în mână. Aşa aş rezuma abordarea preşedintelui Biden asupra acestor probleme”, a subliniat el.

Posibil progres

Statele Unite nu exclud ca negocierile cu Federaţia Rusă privind garanţiile de securitate să ducă la progrese în discutarea preocupărilor Moscovei.

"Luăm la propriu preocupările exprimate de Rusia. Poziţia noastră - nu numai a mea, ci şi a înalţilor oficiali din guvernul SUA - este că noi credem că avem şansa de a face progrese în problemele ridicate de partea rusă. Vorbim de o stradă cu două sensuri”, a spus el.

„Nu l-aş caracteriza într-un fel sau altul”, a adăugat diplomatul, răspunzând la întrebarea dacă SUA percep propunerile Rusiei ca pe un ultimatum.

Sullivan a spus că Statele Unite şi NATO îşi vor exprima propriile preocupări în dialogul cu Rusia.

Format de negociere

Negocierile privind garanţiile de securitate pot avea loc în cadrul consultărilor bilaterale cu Federaţia Rusă, Consiliul Rusia-NATO şi OSCE.

"Avem o arhitectură şi formate pentru desfăşurarea acestor discuţii. Sunt trei dintre ele: Consiliul Rusia-NATO, OSCE şi consultările noastre bilaterale cu guvernul rus. Sper şi aştept asta - mai ales având în vedere situaţia din Donbass şi de pe graniţa ruso-ucraineană - vor avea loc întâlniri în ianuarie. Dar astăzi, 23 decembrie, nu sunt pregătit să vă spun o dată, sau un loc sau locuri unde pot avea loc", a spus el.

Sullivan a remarcat importanţa ca Ucraina să fie membră a OSCE. „Secretarul de stat al SUA Anthony] Blinken a spus că nu vom conduce negocieri privind securitatea Ucrainei şi în care Ucraina însăşi nu ar fi reprezentată. De asemenea, Statele Unite nu intenţionează să poarte discuţii despre securitatea aliaţilor noştri NATO fără participarea lor”, a menţionat ambasador.ul SUA în Rusia.

Statele Unite nu vor putea negocia cu Rusia cu privire la propunerile Moscovei privind garanţiile de securitate, oficializate ca acord între Federaţia Rusă şi NATO. "Suntem hotărâţi să ne mişcăm rapid. Dar este nevoie de ceva timp din partea noastră, pentru că trebuie să ne coordonăm acţiunile cu aliaţii noştri din NATO. Unul dintre documentele care ne-au fost prezentate a fost oficializat ca un acord între NATO şi Rusia, şi acesta este ceva , despre care Statele Unite nu pot negocia. Doar NATO poate cădea de acord asupra acestui lucru”, a spus diplomatul.

Sullivan a subliniat că declaraţiile reprezentanţilor NATO din ultimele zile indică faptul că nici Alianţa Nord-Atlantică „nu întârzie în a reacţiona”.

Durata negocierilor

Statele Unite şi aliaţii săi sunt dornici să înceapă fără întârziere negocierile cu Rusia privind garanţiile de securitate, dar nu se poate prevedea cât va dura un astfel de dialog.

"Nu pot prezice momentul. Ceea ce pot spune este că Statele Unite şi aliaţii şi partenerii noştri se angajează să dialogheze fără întârziere cu autorităţile ruse. Tocmai am primit şi studiem documente provenind de la partea rusă", a spus diplomatul. .

Sullivan a subliniat că „nu a trecut atât de mult timp de când au fost primite propunerile ruse”. „Desigur, Statele Unite nu încearcă să încetinească acest proces, deşi am văzut astfel de preocupări exprimate aici”, a continuat ambasadorul.

De asemenea, ambasadorul american a subliniat interesul Washingtonului de a organiza următoarea rundă de discuţii cu Rusia privind stabilitatea strategică.

„Ele (propunerile ruseşti ) ne-au fost transmise cu doar o săptămână în urmă, când secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene şi eurasiatice Karen Donfried a fost aici. Deci nu a trecut prea mult timp ca să vorbim de încetinirea acestui proces, deşi am văzut că sunt exprimate astfel de preocupări”, a spus diplomatul.