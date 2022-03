Strănepoata lui Nikita Hruşciov, despre războiul din Ucraina: „Nu poţi face o naţiune să te iubească bombardând-o”

Nina Hruşciova este profesoară de afaceri internaţionale la New School din New York, născută la Moscova. Ea este, de asemenea, strănepoata lui Nikita Hruşciov, fostul lider sovietic renumit pentru că l-a denunţat pe Stalin şi a implementat o politică de „coexistenţă paşnică” cu Occidentul. Hruşciova a scris mai multe cărţi despre ruşi şi istoria Rusiei, inclusiv despre familia ei. Ea vorbeşte acum despre preşedintele rus Vladimir Putin, într-un interviu pentru New Yorker. „Îmi amintesc la început, când Putin a devenit preşedinte, că spuneam că este oribil pentru Rusia, dar este şi perfect pentru Rusia. El este perfect pentru Rusia, în sensul că îndreaptă complexul de inferioritate rus în ceea ce priveşte Occidentul, dar şi un complex de superioritate, pentru că, în acelaşi timp, Rusia este o bucată de pământ uriaşă. Ţara a produs opere de artă incredibile, a contribuit la afacerile mondiale, nu întotdeauna într-un mod bun, dar a fost totuşi esenţială pentru victoria în al Doilea Război Mondial şi aşa mai departe. El canalizează această tulburare de personalitate divizată şi i-a asigurat pe ruşi că locul lor pe scena mondială va fi recunoscut şi apreciat. Pentru că, după cum vă amintiţi, în anii 90, Rusia era practic la pământ, învinsă în Războiului Rece“, spune nepoata lui Hrusciov.

„Putin a venit şi a spus: O să vă aduc înapoi la măreţie. A fost foarte bine primit pentru acest mesaj, dar apoi, partea tipică a liderului rus este că, din păcate, revenirea la măreţie vine de cele mai multe ori cu un număr de cadavre. A fost primit ca cineva care a făcut Rusia respectată. Şi cuvântul „respect” în limba rusă este în relaţie cu ceilalţi, aşa că dacă mă respecţi, înseamnă mult. Dar respectul vine cu frica. Există chiar şi o vorbă; „ Dacă cuiva îi este frică de mine; asta înseamnă că mă respectă”. În acest sens, Putin este tipic, deşi evident a fost nevoie de un drum destul de lung, douăzeci şi doi de ani, pentru a ajunge acolo unde suntem astăzi. Nu ştiam că se va termina aşa de rău“, spune Nina Hrusciova.

„Ucraina obişnuia să fie numită Malorossia (Mică Rusie). Era un fel de anexă a Rusiei. «Ucraina», întregul cuvânt, înseamnă «la margine» – este la marginea Rusiei. Desigur, toţi liderii ruşi şi toţi liderii sovietici considerau Ucraina sau Rusia Kieveană originea statului rus, dar nu neapărat un stat ucrainean în sine”.

Ecaterina cea Marea, liderul preferat al lui Putin

Dar ucrainenii erau prea independenţi, prea indisciplinaţi, iar Ecaterina cea Mare le-a luat independenţa. Erau o organizaţie politică independentă în cadrul Imperiului Rus – şi ea le-a luat-o. De aceea Putin o iubeşte atât de mult pe Ecaterina cea Mare. Ea este probabil liderul lui preferat. Ea a luat acel teritoriu ucrainean, a creat Novorossia (Noua Rusie), pe care Putin vrea acum să o restabilească“, explica nepoata lui Hruşciov.

Cu toate acestea, „Kievul era cunoscut drept mama tuturor oraşelor ruseşti. De aceea este aşa de neconceput că ruşii bombardează acum oraşul despre care spun că este propria lor origine”.

„În acelaşi timp, toţi liderii ruşi, în esenţă toţi liderii sovietici, aveau relaţii foarte tensionate cu dorinţa ucrainenilor de a fi mai independenţi de Mama Rusia, de Kremlin, de Moscova. Asta intră cu siguranţă în calculele lui Putin“, spune Nina Hruşciova.

Nu există niciun motiv de bormbardare a Ucrainei

„Dar indiferent de provocarea pe care Putin ar fi simţit-o cu Statele Unite sau din partea Statelor Unite - şi de la Joe Biden care l-a numit un criminal,- nu există absolut nicio justificare, scuză sau validare pentru a decide să bombardeze o naţiune. Orice ar fi simţit că a făcut NATO , nu mai contează pentru că încă nu există niciun motiv să bombardeze Ucraina“, spune Nina Hrusciova.

Cât despre modalităţile de a pune capăt acestui conflict strănepoata lui Hrusciov spune că e cam târziu, că că momentul pentru dezescaladarea conflictului a fost „înainte de 22 februarie”:

„Zelenski a spus recent: Suntem mai puţin interesaţi de NATO. Ne-am dori mai mult să fim stat membru al Uniunii Europene. Am dori să fim neutri. Toate acestea puteau fi făcute până pe 22 februarie. Dar, la vremea aceea, toată lumea era prea prinsă în joc, ca să le dea ruşilor o rampă de ieşire”, mai spune nepoata fostului preşedinte. Ea explică felul în care se pot crea situaţii periculoase, de impact direct, într-o astfel de tensiune. „Ceea ce ştiu, de exemplu, din criza rachetelor cubaneze – la care, desigur, Hruşciov a fost un participant important – este că te gândeşti că vei plusa şi apoi adversarul tău va clipi. Apoi împingi şi adversarul tău nu clipeşte. Ce faci atunci?” „Mi se pare că SUA plusa şi NATO plusa, iar Putin nu clipea. Apoi Putin însuşi a împins şi America nu a clipit, aşa că au ajuns la acest punct. Nu ştiu dacă mai există vreo rampă de ieşire, pentru că se pare că, în acest moment, Putin simte că nu are cu adevărat nimic de pierdut, în afară de a merge mai departe şi de a merge mai adânc”.

„Atmosfera din Rusia de-acum e ca la Marea Epurare”

Hruşciova mai spune că, în prezent, atmosfera din Rusia se apropie de cea din 1939, de la Marea Epurare. „Cunosc oameni care au fost arbitrar opriţi pe stradă şi li s-a cerut să-şi arate telefoanele şi le-au fost căutate mesajele. Ultima dată când am fost la Moscova, în ianuarie, nici nu mi-aş fi închipuit aşa ceva”.

Ea crede că soluţia ar putea, în teorie, să vină de la China, pe care Putin trebuie să se bazeze pentru supravieţuirea Rusiei: „Dar nu este în interesul Chinei să oprească încă acest conflict, pentru că Xi Jinping se distrează de minune acum, pentru că toată lumea se uită la el. Toată lumea îşi doreşte ajutorul său”.