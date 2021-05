Siberia: Urşi polari înfometaţi aleargă după o maşină de gunoi VIDEO

În imaginile postate pe Twitter de The Siberian Times, unul dintre urşi este surprins cum se agaţă de maşina de gunoi înainte ca aceasta să prindă viteză. Alţi trei urşi aleargă în urma maşinii, ulterior unul reuşind să se prindă din nou de vehicul.

Somehow food waste disposal has to be rearranged to stop teaching polar bears - and other animals - seek forage near humans. Video from the Novaya Zemlya was shot several months ago, and was shared by polar bear expert Viktor Nikiforov pic.twitter.com/BA6Srh7teZ