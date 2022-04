Rusia şi-a păstrat capacitatea de a lovi din Marea Neagră, în pofida „pierderilor umilitoare”

În zona operaţiunilor din Marea Neagră se află aproximativ 20 de nave ruseşti, inclusiv submarine, se spune într-o postare a ministerului britanic pe Twitter, în care se mai precizează: „Strâmtoarea Bosfor rămâne închisă tuturor navelor de război non-turce, ceea ce pune Rusia în imposibilitatea de a înlocui crucişătorul pierdut Moskva”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/kGpbSP2o7L



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6