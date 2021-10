Rusia: Cel puţin 16 morţi după prăbuşirea unui avion VIDEO

Avionul L-410, care îi aparţinea unui club local de aviaţie, s-a prăbuşit imediat după decolare. La bord se aflau 23 de persoane, majoritatea paraşutişti.

Informaţiile preliminare arată că 16 oameni au murit. Alte şapte persoane au fost găsite în viaţă.

În septembrie, un avion similar cu cel de acum s-a prăbuşit în regiunea Irkutsk din Siberia. Au murit atunci patru persoane şi alte 12 au fost rănite.

#Russia: #URGENT: An L-410 plane with more than 20 people on board crashed in Russia’s Tatarstan, 16 reported dead via @RT_compic.twitter.com/Zvykz1vjnJ