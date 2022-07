Dacă vă amintiţi, era vorba atunci despre un act de tâlhărie pură, înţelegerea cumplită între Germania lui Hitler şi Uniunea Sovietică condusă de Stalin pentru a împărţi Polonia cu convingerea absolută că au făcut astfel să dispară de pe hartă nu numai un stat, ci şi întregul popor polonez pe care-l considerau drept duşmanul lor istoric tradiţional. E drept, nu inovau nimic, căci avuseseră de la cine să înveţe, admirând lecţia de excepţional cinism politic cu care, în cadrul unor tratative secrete, Marea Britanie şi Franţa, la finele Primului Război Mondial, îşi împărţeau, în urma unei târguieli ca la piaţă relatată în memoriile celor doi miniştri de externe, teritoriile rămase „libere” în urma înfrângerii Turciei.

De data asta, fostul prim ministru şi preşedinte rus Dimitri Medvedev, acum vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, avertizează că poate Ucrainei îi vine rândul să dispară de pe harta lumii şi că luptele care se dau acum pot să aibă ca rezultat final pierderea resturilor de suveranitate statală. Spune că există mulţi aventurieri politici care manipulează problematica restaurării unei Ucraine în cadrul fostelor sale frontiere în speranţa unei victorii a forţelor guvernamentale de la Kiev. A repetat vechea acuzaţie împotriva NATO care, spune el, împotriva logicii şi bunului simţ, s-a apropiat de graniţele Rusiei, aducând riscurile unui conflict global care să provoace distrugerea unei părţi importante a omenirii.

Şi nu numai atât. Retorica asta de război devine demonstraţie provocatoare aplicată atunci când, aşa cum notează Alex Kocharov, Medvedev vine cu o hartă care, pentru acest moment din 2022, repetă la indigo înţelegerea între nazişti şi sovietici privind împărţirea Poloniei. Acelaşi model de gândire, aceeaşi mentalitate:

In #Russia, former president (aka “seat warmer”) and former PM Medvedev @medvedevrussia published a map of #Ukraine carved up between Russia, Poland, Hungary and Romania. The map shows 2/3 of Ukrainian territory annexed by Russia.



Typical Russian #imperialism. pic.twitter.com/pnWBshPuNz