Rusia consideră ilegală eventuala confiscare a activelor ruse de către SUA pentru a sprijini Ucraina

Liderul de la Casa Albă a solicitat Congresului aprobarea sumei de 33 de miliarde de dolari pentru a susţine Ucraina, propunere care le-ar permite autorităţilor americane să confişte activele mai multor oligarhi ruşi şi să furnizeze Kievului banii astfel obţinuţi.

Cererea lui Biden include peste 20 de miliarde de dolari pentru arme, muniţii şi alte componente ale asistenţei militare, dar şi 8,5 miliarde de dolari ca asistenţă economică directă pentru guvernul ucrainean. Suma de 3 miliarde de dolari ar fi alocată pentru ajutor umanitar.

Pentru a permite furnizarea de arme sub formă de împrumut Ucrainei, Congresul Statelor Unite a adoptat joi legislaţia care invocă Lend-Lease Act din 1941, lege propusă iniţial de preşedintele american de la acea vreme Franklin D. Roosevelt pentru a ajuta la înarmarea forţelor britanice care luptau contra Germaniei naziste, a relatat cotidianul The New York Times.

Pe de altă parte, preşedintele Biden a declarat joi că Statele Unite nu vor lăsa Moscova să intimideze ţările europene ameninţându-le că le vor priva de resurse energetice, după ce au fost oprite livrările de gaz către Polonia şi Bulgaria.