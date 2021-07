Rusia. Un camion a fost luat de ape după ce podul pe care se afla a cedat. Şoferul a supravieţuit în mod miraculos VIDEO

Podul, realizat în principal din lemn, fusese construit pentru a înlocui un pod rutier distrus într-o inundaţie anterioară. Dar ploile recente au făcut din traversarea podului de lemn o activitate riscantă, potrivit Sky News.

Câţiva martori au surprins momentul în care camionul încerca să traverseze podul spre satul Uryum, la mai mult de 3.700 mile la est de Moscova. Pe măsură ce camionul ajunge spre mijlocul podului, structura începe să cedeze şi, în cele din urmă, se prăbuşeşte în râu, cu tot cu vehicul.

În mod miraculos, şoferul a supravieţuit, dar camionul a fost luat de ape.

Podul din Uryum nu este singurul care a fost deteriorat de ploaia extremă în ultimele zile. Inundaţiile au deterioat şi un pod de pe calea ferată transsiberiană.

Un alt pod a cedat în regiunea Zabaikalsk, la aproximativ 190 de mile nord de graniţa Rusiei cu China şi Mongolia. Nu au fost raportate victime.

Aproximativ 650 de case au fost inundate şi cinci poduri rutiere au fost măturate de inundaţiile din regiune, potrivit agenţiei de ştiri TASS.

BRIDGE COLLAPSE: Witness video captures the moment a suspension bridge in Russia suddenly burst and collapsed as a truck was driving across the heavily flooded waters. pic.twitter.com/hnbqpLQJi9