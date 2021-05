Rusia. Atac armat într-o şcoală din Kazan. Cel puţin 11 morţi FOTO VIDEO

În timpul împuşcăturilor de la şcoala din Kazan au decedat un profesor şi opt elevi, patru au fost spitalizaţi, au declarat agenţiei RIA Novosti serviciile de urgenţă din regiune. Anterior, au fost raportate şase decese.

Numărul de persoane ucise în atacul cu focuri de armă dintr-o şcoală din oraşul Kazan din centrul Rusiei a crescut la 11, dintre care opt copii, informează agenţiile de presă ruse şi AFP.

"Au decedat 9 persoane, dintre care 8 copii şi un profesor. De asemenea, au fost răniţi alţi 10 oameni, dintre care 4 au fost spitalizaţi", a declarat pentru TASS o sursă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă.

Medici au informat despre spitalizarea a 12 copii şi a unui adult.

Iniţial, agenţia TASS informa despre 6 copii şi un profesor ucişi în atac, însă numărul victimelor este în creştere.

O altă sursă, din cadrul poliţiei, a declarat că "doi necunoscuţi au deschis focul". "Există victime, numărul lor şi detaliile (atacului) sunt în curs de precizare", a spus această sursă citată de TASS.

Potrivit RIA Novosti, un adolescent de 17 ani a fost arestat de poliţie şi de asemenea ar fi avut loc o explozie.

Potrivit TASS, a doua dintre persoanele care au deschis focul este posibil să se afle în continuare în clădire şi să ţină ostatici. La faţa locului au sosit serviciile operative şi echipaje de poliţie. Copiii sunt evacuaţi din şcoală, iar unii dintre ei au sărit pe ferestre încercând să se salveze.

Potrivit martorilor, elevi din clase mai mari, atacatorii au declanşat iniţial o explozie, apoi s-au auzit focuri de armă.

