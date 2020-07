Reacţia ambasadorului rus la Londra în cazul informaţiilor referitoare la piratarea cercetării privind vaccinul anti-coronavirus de către o unitate a GRU

Într-un comunicat publicat joi, Londra, Ottawa şi Washington afirmă că au descoperit o implicare „aproape sigură” a serviciilor secrete ruse în piratarea cercetărilor lor referitoare la crearea unui vaccin împotriva noului coronavirus.

Această afirmaţie „nu are nicun sens”, susţine, deloc surprinzător, ambadasadorul rus Andrei Kelin în emisiunea politică duminicală de la BBC The Andrew Marr Show.



„Nu cred deloc în această poveste, nu are niciun sens”, a subliniat el.

Ambasadorul rus mai susţine că a auzit pentru prima dată vorbindu-se despre aceşti hackeri ruşi prin intermediul presei britanice, deşi implicarea lor în diverse subiecte sensibile pe agenda internaţională a fost menţionată în repetate rânduri atât de serviciile secrete străine, cât şi de presa internaţională.



Potrivit ambasadorului rus la Londra, este imposibil să atribui acte de piraterie cibernetică unei ţări anume.

Pe fondul unei curse contracronometru pentru dezvoltarea vaccinului anti-coronavirus, Marea Britanie, Canada şi Statele Unite anunţă că au descoperit încercări ale Rusiei de a intra în sisteme informatice şi de a pune mâna pe cercetările lor în acest sens.

Atacul este atribuit APT29, o unitate de spionaj cibernetic a GRU, agenţia de informaţii a Statului Major Rus. GRU foloseşte această unitate pentru a-şi destabiliza adversarii, implicând-o atât în războaie, cum a fost cazul în Ucraina, cât şi în alegeri, cum a fost cazul în Statele Unite în 2016.

„Pe tot parcursul anului 2020, APT29 a vizat diverse organizaţii implicate în dezvoltarea vaccinului anti-COVID-19 în Canada, Statele Unite şi Regatul Unit, foarte probabil cu intenţia de a fura informaţii şi proprietate intelectuală referitoare la dezvoltare şi testare”, comunică Londra.

„Este complet inacceptabil ca serviciile ruse de informaţii să-i ia la ţintă pe cei care lucrează pentru combaterea pandemiei de coronavirus”, a afirmat ministrul britanic de Externe Dominic Raab.

În stilul negaţionist al Moscovei, Andrei Kelin a mai dezminţit acuzaţiile Guvernului britanic potrivit cărora „actori ruşi” au încercat să perturbe alegerile parlamentare de la 12 decembrie punând în circulaţie în timpul campaniei documente privind un posibil acord comercial post-Brexit între Londra şi Washington.

Relaţiile dintre Londra şi Moscova se află la cel mai scăzut nivel după otrăvirea pe teritoriul britanic, în martie 2018, a fostului agent dublu Serghei Skripal. Rusia a dezminţit orice implicare în acest caz care a dus la un val istoric de expulzări reciproce de diplomaţi. Cele două ţări au reluat dialogul în februarie 2019, după 11 luni de întrerupere.