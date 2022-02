Putin şi Lavrov, filmaţi în timp ce dau de înţeles că există şanse pentru compromis cu Occidentul în criza ruso-ucraineană

”Există o şansă să ajungem la un acord cu partenerii noştri în subiecte-cheie sau este vorba despre o tentativă de a ne antrena în negocieri fără sfârşit?”, l-a întrebat preşedintele rus Vladimir Putin pe şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov.

”Ca şef al Ministerului de Externe, trebuie să spun că există mereu o şansă”, a răspuns ministrul, într-un interviu cu Vladimir Putin, transmis la televiziune.

Ocaziile de a dialoga ”nu s-au epuizat, (dar) nu trebuie să dureze la nesfârşit”, a adăugat Lavrov.

El a adăugat că Moscova este ”pregătită să asculte contrapropuneri serioase” şi eventual ”să continue şi să mărească” aceste oportunităţi.

Aceste declaraţii au loc cu o zi înaintea unei vizite la Moscova a cancelarului german Olaf Scholz, ultimul dntr-o serie de lideri europeni, care efectuează această vizită cu scopul de a dezamorsa criza ucraineană.

⚡️🇷🇺Putin asks Lavrov to present proposals for Russia's reaction to the US response to the draft security guarantees.

Lavrov reported to Putin that Russia's reaction to the US and NATO responses on security guarantees is formulated of 10 pages. pic.twitter.com/tp4xKw2BfF