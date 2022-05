Putin caută ţapi ispăşitori: a dat afară mai mulţi comandanţi de top. Evaluarea Serviciului de informaţii al Armatei britanice: „O cultură a muşamalizărilor”

„În ultimele săptămâni Rusia a concediat comandanţi importanţi despre care se consideră că au avut rezultate slabe în stadiile iniţiale ale invaziei sale din Ucraina;

General-locotenentul Serghei Kisel, care a comandat Armata Întâi Gărzi de Tancuri de elită, a fost suspendat din cauza eşecului său de a captura oraşul Harkov. Viceamiralul Igor Osipov, care a comandat Flota Rusă din Marea Neagră, a fost de asemenea probabil suspendat ca urmare a scufundării crucişătorului Moskva în luna aprilie. Şeful Statului Major Rus Valeri Gherasimov a rămas probabil în funcţie, dar este neclar dacă preşedintele Vladimir Putin mai are încredere în el;

O cultură a muşamalizărilor şi a găsirii de ţapi ispăşitori este probabil răspândită în forţele armate şi sistemul de securitate. Numeroşi oficiali implicaţi în invadarea Ucrainei vor fi probabil tot mai distraşi de eforturile de a evita răspunderea personală pentru eşecurile operaţionale ale Rusiei.

Acest lucru în schimb va pune presiuni şi mai mari pe modelul centralizat de comandă şi control al Rusiei pe măsură ce ofiţerii încearcă să lase decizii cheie la latitudinea superiorilor lor. Va fi dificil pentru Rusia să recâştige iniţiativa în aceste condiţii”, scrie serviciului de informaţii al armatei britanice.

