Preşedintele Vladimir Putin spune că modelul liberal este inaplicabil în Asia şi generează doar haos

Modelele de dezvoltare din SUA sau Europa nu pot fi aplicate în statele asiatice pentru că ar genera un haos, consideră preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

“Luaţi drept exemplu Asia, cum se dezvoltă, cum creşte. Priviţi peste istoria statelor asiatice, cultura lor. Oare poate fi aplicate metodele din Statele Unite sau Europa în modelul dezvoltării statelor asiatice? Desigur, nu. Nu va exista niciun fel de dezvoltate, poate fi provocat doar un haos. În acelaşi fel haosul a fost provocat în Libia sau Irak, când aceste ţări au încercat să aplice calapodul valorilor liberale. Putea fi şi mai rău. Iată despre ce am vorbit, nu despre faptul că modelul liberal nu are dreptul la existenţă. Oare am spus asta? Nu, desigur”, a spus Putin într-un discurs rostit miercuri la forumul “Săptămâna Energetică Rusă”, citat de agenţia sputnik.

“Acolo unde va funcţiona, poftim. Însă chiar şi acolo unde funcţionează, el s-a erodat pentru că impunerea acestor modele este însoţită de reacţii chiar şi în statele unde este utilizată o perioadă îndelungată. Să luăm drept exemplu statele din Europa. De ce se vorbeşte tot timpul despre criza migraţiei? Inclusiv criza migraţiei este un produs al acestui model liberal. Un exces în toate”, a adăugat el.

Se pare că liderul de la Kremlin a uitat de Japonia, Coreea de Sud sau India ca să dăm doar trei exemple de democraţii liberale din Asia.