Propagandist rus, în lacrimi la televizor din cauza scufundării crucişătorului „Moskva”: „E motiv de război. Să bombardăm Kievul!” VIDEO

Vladimir Bortko, în vârstă de 75 de ani, a fost membru al Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova, între 2011 şi 2021, fiind ales deputat după o carieră de regizor de aproximativ 40 de ani.

Acestuia i-au dat lacrimile în timpul unei emisiuni TV în care era comentată scufundarea navei-amiral Moskva, Bortko strigând că evenimentul reprezintă un „motiv de război real” faţă de Ucraina.

„Chiar şi faptul că există un atac împotriva teritoriului nostru este o cauză absolută de război real. Operaţiunea militară specială s-a încheiat. S-a încheiat aseară când patria noastră a fost atacată”, a spus acesta.

„Când spuneţi «aseară», vă referiţi la incidentul cu nava-amiral „Moskva”. Când vorbiţi despre război vă referiţi la mobilizare totală?”, a întrebat prezentatorul din cadrul emisiunii.

„Stop. Nu am vrut să vorbesc despre nava de război pentru că erau poveşti diferite, dar voi vorbi dacă tot aţi adus în discuţie asta. Evenimentul în care a fost implicată nava de război „Moskva” este un cassus belli (motiv de război - n.red.), sută la sută. Este steagul nostru. Nu este nimic de gândit. Trebuie să existe un răspuns imediat. Acum, întrebarea este următoare: Ce fel de răspuns şi cine îl va da?”, a spus Vladimir Bortko.

„Operaţiunea specială rusă din Ucraina s-a transformat deja în ceea ce poate fi numit cu uşurinţă Al Treilea Război Mondial. Este absolut corect acum. Luptăm cu siguranţă împotriva infrastructurii NATO şi împotriva Statelor Unite ale Americii, care furnizează Ucrainei 24 de ore din 24 de ore arme prin căile ferate ale Poloniei. Cu siguranţă livrarea de arme nu este o glumă. Ar trebui să ne gândim serios la distrugerea acelor noduri de cale ferată. Cu toate acestea, problema este că „ei” (liderii mondiali) continuă să vină, dar ei trebuie avertizaţi”, a intervenit prezentatoarea.

„Ar trebui să bombardăm Kiev-ul şi apoi sigur nu vor mai veni. Asta trebuie făcut. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple niciodată. Ceea ce vedem pe ecran acum este dovada că Rusia va răspunde. Bombardaţi-i o singură dată şi asta este”, a încheiat Bortko.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe