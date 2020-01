„Pisica vindecătoare“ din Rusia, scoasă la vânzare cu 320.000 de dolari. Ce puteri speciale are felina, potrivit proprietarului

Pisica despre care proprietarul susţine că are puteri vindecătoare FOTO The Moscow Times

Potrivit anunţului, postat pe un site de vânzări din Rusia, proprietarul susţine că pisica i s-ar fi arătat în vis spunându-i s-o vândă şi să folosească banii pentru o cauză nobilă.

Proprietarul spune, citat de Moscow Times, că a găsit pisica în urma cu doi ani la mormântul unui vindecător înmormântat într-o localitate din Siberia, iar de atunci viaţa i s-a schimbat radical în bine. "Am mers la acest mormânt având absolut tot felul de probleme, inclusiv de sănătate. Nu credeam neapărat în forţe supranaturale. Am cerut ajutorul şi am părăsit cimitirul, iar această pisică mă urmărea, stătea lipită de mine. Am înţeles că e un semn şi nu m-am înşelat", scrie bărbatul în anunţ.

„Ori de câte ori am îndoieli, am întotdeauna un vis în care totul devine clar şi mi se spune ce să fac”, spune bărbatul.

Anunţul (foto sus) a strâns deja în jur de 30.000 de vizualizări, motiv pentru care proprietarul a ajuns să fie invitat la o televiziune din Moscova. Cu această ocazie, a afirmat că nu-şi dă seama dacă cineva îi va lua anunţul în serios, dar că ar fi dispus să ofere animalul gratis. "Am cerut acest preţ pentru a atrage atenţia", susţine proprietarul. Cu toate acestea, bărbatul spune că nu este pregătit s-o dea în orice condiţii, ci doar după ce va cerceta personal locul în care va ajunge şi dacă va fi convins că pisica este dispusă să-l iubească pe noul proprietar.