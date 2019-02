Numele adevărat al celui de a-l treilea agent GRU implicat în cazul Skripal, Denis Sergheev

Bellingcat afirmă că autorităţile ruse au încercat să elimine orice informaţie din surse deschise despre Denis Sergheev, Anatoli Cepiga şi Aleksandr Mişkin, cei trei implicaţi în otrăvirea familiei Skripal.



Potrivit anchetei, Sergheev s-a născut la 17 septembrie 1973 în Urşala, Kazahstan. Aceeaşi dată figurează pe numele lui Serghei Fedotov. El şi-a satisfăcut serviciul militar în Novorossiisk, iar la începutul anilor 2000 s-a înscris la Academia militar-diplomatică (Conservatoriul GRU).



Numele lui Sergheev funcţionează ca acţionar la diferite companii ce semănau cu denumirile unor firme mari. Apoi toate aceste companii au fost lichidate, şi s-a demonstrat că acţionari la ele au fost mai mulţi agenţi GRU. Firmele puteau fi folosite pentru a facilita procesul de obţinere a vizelor. În 2009, Sergheev ar fi primit un credit de un milion de dolari, în caliate de administrator a unei firme cu sediul în Riga. Jurnaliştii n-au putut găsi urmele acestei firme. În anul 2010. Acesta a obţinut paşaport pe numele lui Serghei Fedotov.



Ancheta mai spune că agentul a fost implicat în încercarea de lovitură de stat din Muntenegru.



Publicaţia Insider şi grupul Bellingcat au lansat o anchetă comună cu privire la al treilea suspect în cazul otrăvirii familiei Skripal, este presupusul ofiţer de informaţii rus Serghei Fedotov acum Denis Sergheev. Ancheta spune că Sergheev a încercat să-l otrăvească pe omul de afaceri bulgar Eimilian Gherbev cu ajutorul substanţei toxice „Noviciok”, cu câţiva ani înainte de atentatul asupra familiei Skripal, transmite Meduza.



Pentru prima dată, numele lui Fedotov a fost publicat de site-ul Fontanka în octombrie 2018. Publicaţia britanică The Tekegraph a confirmat la 6 februarie implicarea acestuia la tentativa de asasinare făcând referire la propriile surse. The Insider şi Bellingcat au anunţat că Serghei Fedotov este un pseudonim. Acestea au anunţat şi patronimicul fictiv al presupusului agent este Viaceslavovici.



Ancheta susţine că numele de agent, Fedotov l-a primit în anul 2010, la fel ca şi Aleksandr Petrov şi Ruslan Başirov. De atunci, el a călătorit mult în Europa şi Asia Mijlocie. „Fontanka” a scris că Fedotov a călătorit în Praga în 2014 şi în Londra în 2018 concomitent cu Petrov şi Başirov. Potrivit surselor The Telegraph, Fedotov a ajuns în Marea Britanie în ziua otrăvirii celor doi Skripal. El urma să plece cu aceeaşi cursă cu care au zburat Petrov şi Başirov, dar a renunţat la acea cursă din motive necunoscute.



Potrivit informaţiei The Insider şi Bellingcat, citate de deschide.md, Fedotov (Denis Sergheev) a călătorit şi în Bulgaria. Asta s-a întâmplat în 2014 sau 2015, ancheta prezintă ani diferiţi. El a aterizat în oraşul staţiune Burgas pe 24 aprilie din Moscova. El avea bilet întors pe data de 30 aprilie, dar deja în seara zilei de 28 aprilie el a ajuns în Istanbul de unde a cumpărat un bilet cu destinaţia Moscova. Mai devreme, în aceeaşi zi, în Sofia, a fost spitalizat omul de afaceri bulgar Emelial Ghebrev. El şi-a pierdut cunoştinţa la o recepţie. S-au simţit rău şi fiul lui Ghebrev şi unul dintre managerii de top ai companiei sale.



Toţi trei au fost duşi la spital cu simptome de otrăvire severă. Laboratorul Universităţii din Helsinki, specializat pe arme chimice, au găsit în corpul lui Gherbev urme de doi organofosfaţi. Aceste probe demonstrează că bărbatul a fost otrăvit cu substanţe din clasa „Novichok”. Ancheta nu spune dacă aceeaşi substanţă a fost găsită la ceilalţi doi otrăviţi.

Gherbev a ieşit din comă. Dar starea lui s-a înrăutăţit în luna mai, şi a coincis cu o nouă vizită a lui Sergheev în Bulgaria. Presupusul agent iarăşi a venit pentru trei zile în Bulgaria şi a plecat cu o altă cursă decât cea programată.



Gherbev a supravieţuit. El a adus două versiuni despre motivaţia agentului GRU de a-l otrăvi - compania lui furnizat armament Ucrainei şi Rusia ar putea pretinde la fabrica de arme aflată sub controlul său.

