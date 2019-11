Manifestaţie la Moscova împotriva unei legi privind pedepsirea violenţei domestice: E contrară valorilor familiale

Aceste text este pregătit, în prezent, de către o deputată din Partidul Rusia Unită, aflat la putere, care vrea să-l introducă în Parlament până la sfârşitul anului, în contextul în care această problemă a primit în ultimele luni o atenţie sporită, în urma unei serii de dosare judiciare mediatizate şi de drame care au condus la o multiplicare a apelurilor la o înăsprire a legislaţiei ruse.

Activişti ortodocşi s-au pronunţat împotriva acestui proiect de lege, declarându-se împotriva violenţelor, dar apreciind că legislaţia actuală le protejează suficient pe victime şi că noul text este contrar ”valorilor familiale tradiţionale” din Rusia.

”Această lege face din familie un obiect. ONG-uri se vor putea amesteca în sânul familiilor şi împărţi. Este începutul destructurării familiei”, a declarat pentru AFP Andrei Kormuhin, organizatorul manifestaţiei, care apreciază că un asemenea text nu va scădea numărul violenţelor.

”Pentru ca să nu existe violenţe, trebuie să se scadă violenţa de pe ecranele televizoarelor şi Internet, care educă o generaţie pregătită să facă rău”, a declarat Maxim Riumanţev, un manifestant şi tată al mai multor copii.

Flagelul violenţelor domestice a fost mult timp minimalizat de către autorităţile din Rusia, care le-au scos în mare parte, în 2017, de sub incidenţa penală. Unii oficiali au recunoscut după aceea că au comis o ”greşeală”.

Mâinile tinerei din imagini au fost tăiate de soţul ei în 2017:

Margarita's hands were cut off by her husband in 2017. Now she wants to push for tougher domestic violence laws in Russia.



Listen to more on the Russian women fighting back here: https://t.co/j6MD1v3xWy pic.twitter.com/JiCHZDVTfr