Lavrov, o nouă declaraţie bizară: Statele lumii să protejeze legile internaţionale

Serghei Lavrov a făcut o serie de declaraţii în cadrul unei întâlniri cu omologul său vietnamez, Bui Thanh Son, miercuri, la Hanoi.

„Vietnamul este un partener-cheie (al Rusiei) în ASEAN... iar relaţiile celor două ţări se bazează pe istorie şi pe lupta lor comună pentru dreptate”, a declarat Lavrov în cadrul întâlnirii, referindu-se la Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est.

