Kremlinul a restituit Madridului opere de artă împrumutate, după proteste ale guvernului spaniol faţă de război

Pictura din 1605, un portret al împăratului Carol al V-lea de Juan Pantoja de la Cruz, şi o colecţie care includea şi armura pe care o purta regele în tablou au fost restituite cu „cooperarea deplină” a muzeului rus. Armura este de obicei expusă la Palatul regal din Madrid.

Muzeul Prado nu a făcut comentarii despre restituirea pieselor. Săptămâna trecută, Ministerul spaniol al Culturii a spus că guvernul a cerut restituirea operelor în semn de protest faţă de război.

Muzeele Kremlinului au amânat expoziţia, „The Duel: from Trial by Combat to a Noble Crime”, care urma să fie deschisă pe 4 martie. Expoziţia ar fi inclus mai multe exponate din muzee europene.

„The Moscow Kremlin Museums lucrează în prezent la expoziţie fără participare europeană”, a precizat instituţia rusă pe site.

Astfel de expoziţii sunt planificare cu mai mult de un an înainte, a subliniat o sursă spaniolă pentru Reuters.

Instituţiile spaniole au coordonat restituirea împreună cu Muzeul British Royal Armouries, Luvru şi Biblioteca Naţională Franceză, care de asemenea împrumutase obiecte.

National heritage din Spania, organismul care se ocupă de siturile şi colecţiile regale ale Spaniei, a împrumutat mai multe piese, inclusiv o armură concepută pentru a fi purtată de un ogar - un animal de companie al regelui, şi o alta purtată de Filip al III-lea când era copil. Toate piesele au fost returnate.

Pictura şi armura au părăsit Rusia pe 12 martie şi au călătorit pe uscat prin Finlanda, Germania şi Franţa.

Ca urmare a tensiunilor cauzate de războiul din Ucraina, două muzee din Milano au declarat la începutul acestei luni că vor returna mai multe opere de artă împrumutate din Rusia.