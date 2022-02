Kremlinul afirmă că ruşii nu au dreptul să protesteze fără permisiune. Bilanţul manifestanţilor arestaţi

„Conform legii, fără a urma procedurile corespunzătoare, aceşti cetăţeni nu au dreptul să organizeze acţiuni de protest pentru a-şi exprima punctul de vedere”, a spus Dmitri Peskov, conform CNN.

Înaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului, a anunţat cineri că mai mult de 1.800 de manifestanţi împotriva războiului din Ucriana au fost arestaţi în Rusia. „Arestarea persoanelor care îşi exercită drepturile la libertatea de exprimare sau la reuniuni paşnice constituie o privare arbitrară de libertate.

Lansăm un apel către autorităţi să asigure eliberarea imediată a tuturor celor reţinuţi în mod arbitrar pentru exercitarea acestor drepturi", a declarat purtătoarea de cuvânt a Înaltului Comisariat, Ravina Shamdasani.

Joi, în peste 50 de oraşe din rusia, în special în Moscova şi în Sankt-Petersburg, au avut loc proteste împotriva războiului declanşat de Moscova.

Autorităţile ruse au avertizat încă de joi că vor reprima toate manifestaţiile „neautorizate” organizate în ţară.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG