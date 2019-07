Expertul în securitate Walter Soriano, legături profunde cu Kremlinul

Însă un raport extrem de detaliat publicat duminică de către site-ul de jurnalism independent Forensic News par să dezvăluie faptul că legăturile lui Soriano cu Kremlinul sunt mult mai profunde decât se credea înainte.





Raportul se bazează, parţial, pe informaţii înregistrate în Curtea de Arbitrare a Teritoriului Krasnodar, o regiune din Rusia unde se află şi Soci, acolo unde a avut loc Olimpiada de Iarnă din 2014. Documentele susţin că firma de securitate a lui Soriano a fost angajatp să „preiua controlul direct“ al Aeroportului Internaţional din Soci, în timpul Olimpiadei din 2014, ocupându-se de siguranţă într-o perioadă în care ameninţările teroriste la adresa evenimentuluie erau ridicate.





Contractul de securitate dezvăluit în documentele din instanţă a fost încheiat între firma lui Soriano şi o companie deţinută de către Deripaska şi gigantul financiar rus Sberbank, sugerând ceea ce experţii citaţi de Forensic News au numit „o situaţie destul de neobişnuită“ – securitatea de la un eveniment rus foarte important să fie asigurată de către o companie străină.





Misteriosul Soriano a evitat, în general, să fie fotografiat şi online există extrem de puţine poze cu el. Dar jurnaliştii Stedman şi Coleman au descoperit două şi le-au inclus în raport.





Contractul „sugerează legături foarte apropiate dintre Soriano şi statul rus şi Deripaska, în aceste sfere importante neavând acces oameni oarecare“, a spus Ilia Zaslavski, expert pe probleme de corupţie care implică Guvernul rus , de la Underminers.info.





Anders Aslund, de la Atlantic Council şi autor al unei cărţi care analizează „capitalismul de cumetrie“, a declarat pentru Forensic News că „25 de miliarde de dolari au fost plătiţi prietenilor sau rudelir preşedintelui Vladimir Putin. Deripaska aparţine acestui cerc“. Ca Soriano să fie atât de apropiat de cercul celor mai influente persoane din Guvernul rus încât să primească un astfel de contract de securitate, „sugerează că are contacte foarte apropiate de Kremlin şi serviciile ruse de securitate“.





Soriano pare foarte apropiat şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care s-a dovedit a fi unul dinttre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump, dintre liderii lumii. De fapt, potrivit unor informaţii publicate de către ziarul financiar israelian Globes, Soriano ar fi „colectat informaţii împotriva ofiţerilor de poliţie implicaţi“ în ancheta recentă care investighează problema cadourilor primite de Netanyahu de la străini înstăriţi.





În august 2016, într-o întâlnire pe atunci secretă din Trump Tower, New York, un alt specialist israelian în securitate, Joel Zamel, i-a oferit lui Donald Trump Jr. serviciile firmei sale Psy Group, spunând că compania sa are capacitatea de a manipula social media pentru a-i influenţa pe votanţii americani în favoarea lui Trump, potrivit The Inquisitr.

