Cu siguranţă că Putin anunţase mai demult, cu ani în urmă, că un asemenea joc era posibil şi că ar fi trebuit ca analiştii occidentali să-l ia în serios atunci când spunea că momentul cel mai dramatic al secolului XX a fost prăbuşirea URSS. Numai că atunci – şi nici măcar acum – liderii politici din spaţiul occidental nu erau şi nus sunt preocupaţi la modul real de o asemenea posibilitate, ocupaţi cum sunt de ce se petrece în Ucraina. Numai că obiectivele reale ale Rusiei lui Putin depăşesc cu mult această dimensiune locală de conflict, căci se dovedeşte doar o mică parte de teritoriu strategic care trebuie recuperat în viziunea revizionistă a echipei la putere acum la Moscova.

Russian Defense Minister Sergei Shoigu speaking for the first time about Russia’s war goals:



“Soon, there will be a Soviet Union again and we will again live in peace.”



At least the Russians have made that clear now. This isn’t just about the Donbas.

https://t.co/GO0EZcpTWh