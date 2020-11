Cum a primit Rusia vestea victoriei Maiei Sandu în alegerile prezidenţiale din Moldova

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a trimis o telegramă de felicitare Maiei Sandu, exprimându-şi speranţa că activitatea acesteia în fruntea statului „va contribui la dezvoltarea constructivă a relaţiilor“ dintre cele două ţări, a comunicat luni serviciul de presă al Kremlinului.

„Sper că activitatea dumneavoastră ca şef a statului va contribui la dezvoltarea constructivă a relaţiilor dintre ţările noastre, Aceasta, cu siguranţă, ar răspunde intereselor fundamentale ale popoarelor Rusiei şi Republicii Moldova“, a scris Putin în telegramă. El i-a urat Maiei Sandu succes, sănătate şi prosperitate.

Kremlinul respectă alegerea făcută de cetăţenii R.Moldova în cadrul scrutinului prezidenţial şi speră că va reuşi să stabilească „relaţiile de lucru” cu noul preşedinte, Maia Sandu. Astfel a comentat pentru Interfax rezultatele turului II al scrutinului prezidenţial purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. „Kremlinul respectă alegerea oamenilor, alegerea poporului, şi noi respectăm alegerea poporului moldovenesc. Desigur, e nevoie încă să stabilim relaţiile de lucru cu noul preşedinte al R.Moldova. Sperăm că vom reuşi să le stabilim”, a declarat el,

Dar, Konstantin Kosaciov, şeful Comitetului pentru Afaceri Externe al Consiliului Federaţiei a scris pe facebook că alegerea Maiei Sandu în calitate de preşedinte al Republicii Moldova va duce la schimbări serioase, în primul rând direcţia politicii externe. „Evident, în această situaţie, ţara se va confrunta cu schimbări serioase, cel mai probabil în politica externă. Sandu s-a bazat pe voturile tinerilor deschis orientaţi spre Europa şi voturile din marile oraşe, dar cel mai mult, pe diaspora din străinătate a jucat pentru ea“, a scris Kosaciov pe Facebook.

Potrivit acestuia, mulţi din interiorul ţării sunt orientaţi spre cooperarea cu Rusia, inclusiv din motive pur economice. „Să mergi în Europa cu „samovarul tău” - fructe şi vin - este, ca să spunem blând, lipsit de perspectivă“, mai scrie Kosaciov.

Şi mai dur a fost liderul Partidului Lideral Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski : Dodon este un „papă-lapte”, iar decizia de anulare a acordului de colaborare cu „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi, a fost influenţată de unii funcţionari din cadrul administraţiei ruse. „Astăzi în Moldova, Dodon va pierde. Pentru că am ales un papă-lapte. Iar această femeie este puternică. Iar aici, un fost comunist, fuge dintr-o parte în alta. De aceea a pierdut. Iar Usatîi, liderul „Partidului Nostru”, noi am avut o colaborare. Am fost contactat şi mi s-a cerut să întrerup relaţii cu el. Din ce motiv? Bine, am întrerupt. Dar el i-a transmis voturile acestei «femeiuşte de orientare pro-română». Trebuie să luptaţi pentru fiecare. Acest Usatîi este rus, este primar al municipiului Bălţi, a fost gata să colaboreze, dar a fost respins de unii demnitari. Poate cineva intenţionat face asta, să pierdem? Să pierdem în Belarus? Să pierdem în Ucraina? să pierdem în Moldova?”, a declarat Jirinovski. Opozantul rus Aleksei Navalnîi, dar şi lidera opoziţiei din Belarus, Svetlanua Tihanovskaia ua felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria acesteia la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova.

Liderii europeni îi promit sprijinul

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o luni pe Maia Sandu pentru succesul din al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, spunând că victoria este "un apel clar pentru combaterea corupţiei şi restabilirea respectării statului de drept".

"Victoria dumneavoastră este un apel clar pentru combaterea corupţiei şi restabilirea respectării statului de drept - calea spre un viitor prosper", a scris Ursula von der Leyen în engleză pe contul său de Twitter, începându-şi mesajul prin a-i transmite Maiei Sandu "felicitări" în limba română.

"UE este pregătită să sprijine Moldova", şi-a încheiat preşedinta germană a Comisiei Europene mesajul de felicitare.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a felicitat-o luni pe Maia Sandu pentru succesul în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, spunând că Uniunea Europeană "este pregătită să intensifice parteneriatul strâns" cu Chişinăul.

"Felicitări, Maia Sandu, pentru victoria în alegeri. Poporul Republicii Moldova a ales clar un drum care prioritizează justiţia, lupta reală împotriva corupţiei şi o societate mai dreaptă", a scris preşedintele belgian al Consiliului European pe contul său de Twitter.

"UE este pregătită să intensifice parteneriatul nostru strâns", a adăugat Charles Michel.

