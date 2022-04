Coridoare umanitare şi dificultăţi în negocieri. Contre între Putin şi Guterres  despre Ucraina, la masa lungă de la Kremlin

Poziţia Rusiei este că afacerile internaţionale sunt dominate de Carta ONU şi de alte documente ale organizaţiei mondiale, şi nu de unele documente scrise „pentru ele însele” de ţări individuale. Acest lucru a fost declarat marţi de preşedintele rus Vladimir Putin la o întâlnire la Moscova cu secretarul general al ONU António Guterres, care a vizitat Turcia cu o zi înainte şi va pleca miercuri în capitala Ucrainei.

Interlocutorii au discutat despre activitatea ONU şi, de asemenea, au examinat în detaliu situaţia din jurul Ucrainei, în lumina „operaţiunii speciale militare ruse” aflate în desfăşurare acolo. Preşedintele Federaţiei Ruse a subliniat că această operaţiune a fost lansată în conformitate cu Carta ONU şi a menţionat că Moscova nu refuză negocierile cu Kievul pentru a rezolva situaţia.

Pretenţii de exclusivitate

Moscova este surprinsă de pretenţiile unor ţări pentru drepturi exclusive în lume, a spus liderul rus . El a amintit următoarele „Carta Naţiunilor Unite prevede că toţi participanţii la comunicarea internaţională sunt egali, indiferent de puterea, dimensiunea sau locaţia lor geografică”.

„Pentru noi, maximele unora dintre colegii noştri sună oarecum ciudat când vorbesc despre o lume bazată pe reguli”, a spus Putin. Rusia consideră că „regula de bază este Carta Naţiunilor Unite şi alte documente adoptate de această organizaţie şi nu nişte documente scrise de cineva pentru ei înşişi şi pentru a le asigura interesele”.

Rusia, ca unul dintre statele fondatoare ale ONU şi membru permanent al Consiliului de Securitate, „susţine în toate modurile posibile principiile pe care se bazează Carta ONU şi intenţionează să facă acest lucru în viitor”, a subliniat Putin.

Conform Chartei

Potrivit secretarului general al ONU, el înţelege pretenţiile Federaţiei Ruse cu privire la situaţia din jurul Ucrainei, precum şi în domeniul securităţii europene şi globale, dar aceste pretenţii „trebuie soluţionate pe baza diverselor instrumente propuse de Carta ONU."

„Încălcarea integrităţii teritoriale a unei alte ţări este complet incompatibilă cu Carta ONU”, a spus Guterres.

Ca răspuns, Putin, invocând precedentul Kosovo, a subliniat că republicile din Donbass au dreptul de a-şi declara suveranitatea, în timp ce Rusia are dreptul de a le recunoaşte independenţa. „După ce am făcut acest lucru, au apelat la noi cu o cerere de a le acorda asistenţă militară în raport cu statul care desfăşoară operaţiuni militare împotriva lor. Şi noi aveam dreptul să facem acest lucru în deplină conformitate cu articolul 51 din titlul VII din Carta ONU”, a subliniat liderul rus.

Putin a reamintit că problema în jurul Ucrainei a apărut după „lovitura de stat din 2014”: „Poţi să o numeşti cum vrei, să ai orice predilecţie pentru cei care au făcut-o, dar aceasta este într-adevăr o lovitură de stat neconstituţională”.

Acordurile de la Minsk au fost o încercare de reglementare paşnică, dar oamenii din Donbass au rămas sub blocaj şi sub presiune militară. „După ce autorităţile de la Kiev, în mod public, prin gura primelor persoane ale statului, au declarat că nu intenţionează să respecte acordurile de la Minsk, am fost forţaţi, pentru a opri genocidul oamenilor care trăiesc în aceste teritorii, să recunoască aceste state ca independente ”, a spus Putin secretarului general al ONU.



Bucha după Istanbul

În ciuda operaţiunii militare, Moscova nu refuză negocierile cu Kievul şi se aşteaptă să ajungă la acorduri pe cale diplomatică, a spus Putin.

Potrivit acestuia , în timpul rundei faţă în faţă de discuţii desfăşurate la Istanbul, „a fost obţinut un avans considerabil în negocieri”. „Dar, din păcate, după ce am ajuns la aceste acorduri şi după intenţiile noastre, în opinia mea, destul de clar demonstrate de a crea condiţii favorabile pentru continuarea negocierilor, ne-am confruntat cu o provocare în satul Bucha, cu care armata rusă nu are nimic de a face”, a subliniat Putin... El a dat asigurări că Moscova ştie „cine a făcut-o, cine a pregătit această provocare, prin ce mijloace, ce fel de oameni au lucrat la ea”. „Şi poziţia negociatorilor din Ucraina cu privire la un nou acord s-a schimbat dramatic după aceea”, a declarat preşedintele Putin.

Potrivit acestuia, Ucraina propune să ia în considerare situaţia cu teritoriile Crimeei şi Donbasului imediat la nivelul şefilor celor două state, dar „ne este clar că aceste probleme - dacă le ducem la nivelul şefilor celor două state, fără a le rezolva mai întâi, cel puţin în cadrul proiectului de acord, „Ne este clar că nu vor fi niciodată rezolvate”. „În acest caz, pur şi simplu nu putem subscrie la garanţii de securitate fără a rezolva probleme de natură teritorială în legătură cu Crimeea, Sevastopol şi republicile din Donbass”, a spus Putin.

Contacte de-a lungul coridoarelor

Guterres a reamintit „o serie de situaţii în care Rusia anunţă crearea unui coridor [umanitar], Ucraina anunţă crearea unui alt coridor”, şi a repetat propunerea de a înfiinţa un Grup de Contact în care „ONU, Rusia şi Ucraina să poată discuta situaţia. împreună, astfel încât aceste coridoare să fie cu adevărat eficiente, astfel încât nimeni să nu aibă o scuză pentru a evita crearea acestor coridoare.”

El a mai spus că ONU este pregătită ca în două-trei zile, împreună cu Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, să evalueze situaţia de la uzina Azovstal pentru a evacua civilii de acolo.

Liderul rus a negat informaţiile conform cărora coridoarele umanitare ruseşti nu funcţionează: „Domnule secretar general, aţi fost induşi în eroare”. Potrivit lui Putin, 130-140 de mii de oameni au plecat de la Mariupol cu ​​ajutorul Rusiei: "Şi pot merge oriunde: cine vrea în Rusia, cine vrea în Ucraina. Oriunde! Noi nu-i păstrăm, oferim tot felul de asistenţă şi susţinere."

Acelaşi lucru, a spus Putin, ar putea fi făcut de civili - dacă există - pe teritoriul Azovstal: „Da, auzim de la autorităţile ucrainene că acolo sunt civili. Dar atunci militarii armatei ucrainene sunt obligaţi să-i elibereze. Sau vor acţiona apoi ca terorişti în multe ţări ale lumii, <...> ascunzându-se în spatele populaţiei civile”.

Putin a mai spus că Rusia este gata să ofere reprezentanţilor ONU şi ai Crucii Roşii posibilitatea de a se familiariza cu condiţiile de detenţie ale ucrainenilor capturaţi - „aceasta este cea mai simplă soluţie la această problemă dificilă, la prima vedere”.