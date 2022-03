Copiii unora dintre cei mai bogaţi oligarhi ruşi se revoltă împotriva lui Putin pe Instagram şi fac apel la pace

Printre cele mai puternice voci se numără Ksenia Sobchak, o vedetă mondenă şi prezentatoare TV cu 9,3 milioane de urmăritori pe Instagram care a distribuit în mod regulat postări în care condamnă atacurile armate.

Sobchak, supranumită „Paris Hilton a Rusiei”, este fiica lui Anatoly Sobchak, primul primar al Sankt Petersburgului ales în mod democratic. În ciuda legăturilor strânse ale familiei sale cu preşedintele, ea a devenit o contestatoare vehementă a regimului lui Putin în cadrul cursei prezidenţiale din 2018.

Într-o postare de săptămâna trecută, Sobchak a cerut pace, scriind că „interesele geopolitice globale nu pot fi mai importante decât viaţa simplă şi paşnică a milioane de oameni”.

Logodnicul ei, Fedor Smolov, în vârstă de 32 de ani, este un fotbalist rust şi a postat un pătrat negru pe contul său de Instagram, tot cu sintagma „Nu războiului!!!”. Comentariile la postarea lui au fost, de asemenea, dezactivate.

Sofia Abramovich, daughter of #Chelsea owner Roman Abramovich speaks out against Putin. #UkraineUnderAttack #ukraine #Abramovich pic.twitter.com/CN4tIqtAdt