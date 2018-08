Cinci ani de închisoare pentru un tânăr din Rusia care a făcut meme-uri despre religie

În unele cazuri de „crime extremiste”, autorităţile nici nu încearcă să ascundă faptul că se folosesc de legislaţia vagă anti-extremistă a ţării pentru a suprima libertatea de exprimar,e subliniază HRW.

Un astfel de caz este cel al lui Daniil Markin, un student la film din Barnaul, principalul oraş al Rusiei din regiunea Altai. Acesta aşteaptă să fie judecat pentru că şi-a păstrat mai multe meme-uri batjocoritoare faţă de Creştinism într-un album pe VKontake (VK) (n.red.: alternativa rusească la Facebook). Anul trecut în iulie poliţia anti-extremistă a intrat peste Markin în apartamentul său cu un mandat de percheziţie şi i-au confiscat dispozitivele electronice, după care l-au dus la interogatoriu.

Unul dintre interogatori a deschis pagina de VK a lui Markin şi i-a arătat câteva dintre meme-urile pe care studentul le salvase într-un album public. „Sfatul meu este să te cureţi. Te vom elibera şi vei scăpa uşor”, i-ar fi transmis oficialii.

Aceştia din urmă l-au pus pe Markin să treacă prim aproape 1.500 de fotografii salvate şi au făcut capturi de ecran a zece meme-uri despre religie. printre care şi o imagine cu un actor din Game of Thrones, interpretat ca Iisus Hristos, cu captura - „Jon Snow a înviat! Adevărat a înviat”. Forţat de către investigatori, Markin a semnat apoi o declaraţie în care mărturisea faptul că a salvat meme-urile, oficialii plasându-l apoi pe o listă de persoane monitorizate şi i-au blocat conturile bancare.

Capturile salvate de oficiali FOTO HRW

La un an după povestea respectivă, cazul împotriva lui - fiind acuzat de „instigare la ură împotriva unui grup religios” - a ajuns în judecată. „Am mărturisit că am salvat acele meme-uri, dar eu nu am vrut să jignesc pe nimeni”, a declarat Markin, care ar putea sta până la cinci ani după gratii. Verdictul este aşteptat a fi anunţat toamna aceasta. Între timp, autorităţile din Altai au început să construiască şi alte cazuri similare împotriva a cel puţin alţi trei „delincvenţi online”, subliniază HRW,