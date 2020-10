Primul material analizat prezintă, în format ştire, declaraţiile făcute de şeful Serviciului de Informaţii Externe (SVR) al Rusiei, Serghei Narîşkin. Autorul Cezar Salahor de la Sputnik Moldova foloseşte un titlu manipulator chiar şi în raport cu conţinutul declaraţiilor oficialului rus, care acuză SUA de imixtiune, prin intermediul ambasadei sale de la Chişinău, în procesul electoral din Republica Moldova, cu scopul de a împiedica realegerea lui Igor Dodon în funcţia de preşedinte. Titlul ”Scenariu ”revoluţionar” pentru Moldova: Narîşkin dezvăluie planul SUA.” Insinuează, prin cuvântul ”scenariu”, că ar exista nu doar anumite acţiuni de influenţă derulate de reprezentanţii SUA la Chişinău, ci un întreg plan ocult de a provoca destabilizarea Republicii Moldova. Acest gen de exagerări face parte din instrumentarul tipic al propagandei ruseşti care, de această dată, acţionează la unison cu conducerea unuia dintre cele mai importante servicii de informaţii ale Rusiei.

Este important de notat că tonul şi conţinutul declaraţiei lui Narîşkin este de o violenţă verbală greu de întâlnit în alte instanţe ale comunicării publice chiar şi în condiţiile stării actuale a relaţiilor ruso-americane. Nota informativă în original de pe site-ul Serviciului de Informaţii Externe al Rusiei, la care face trimitere atât materialul luat în discuţie, cât şi celelalte, poartă titlul sec ”Despre implicarea SUA în alegerile din Moldova”[1]. Adevăratul obiectiv al acestei declaraţii este de a justifica prin necesitatea ”contracarării” pretinsului plan al SUA propriile acţiuni ale Rusiei de influenţare a situaţiei electorale din Republica Moldova, desfăşurate pe mai multe paliere – inclusiv prin desantarea unui grup de ”experţi electorali” aflaţi în subordinea ”departamentului pentru Moldova” din cadrul aşa-zisei Direcţii pentru legăturile culturale cu statele străine, subordonată Administraţiei Prezidenţiale de la Moscova. Unii dintre aceşti experti electorali au şi fost fotografiaţi în sediul Partidului Socialiştilor, în poză apărând şi Igor Dodon, chiar dacă se declară candidat independent. Potrivit recentelor dezvăluiri făcute de jurnaliştii de la RISE Moldova şi Centrul ”Dossier”, Igor Dodon menţine un contact personal cu conducătorul ”departamentului pentru Moldova” sus-menţionat, Igor Maslov, colonel activ al Serviciului de Informaţii Externe (SVR) al Federaţiei Ruse, de facto subordonându-i-se. Publicarea acestor informaţii survine la doar câteva zilei după ce ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a referit şi el la pretinsa implicare a SUA în alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Astfel, reacţia violentă a lui Serghei Narîşkin are un dublu sens: pe de o parte, continuă seria acuzaţiilor la adresa SUA începute de ministrul Lavrov, adică a edificării perdelei de fum la adăpostul cărora îi acordă asistenţă lui Igor Dodon pentru a se menţine în funcţie, iar pe de altă parte se răzbună pentru deconspirarea în presă a schemei de influenţare a politicii din R. Moldova de către ofiţerii SVR din subordinea Administraţiei Prezidenţiale.

Deconspirarea numelor, gradelor şi funcţiilor unor ofiţeri activi ai SVR de o asemenea importanţă, dar şi a subordonaţilor acestora cărora li se încredinţează misiunile propriu-zise, inclusiv cea de asistare a eforturilor lui Dodon de a rămâne în funcţie, este o gravă lovitură pentru o instituţie care se crede inexpugnabilă pe teritoriul fostei URSS.

În declaraţia lui Narîşkin sunt amintite ”organizaţiile non-guvernamentale afiliate americanilor”. Astfel, societatea civilă din Republica Moldova se transformă în una dintre ţintele războiului informaţional lansat de Rusia împotriva Occidentlui pe teatrul de operaţiuni hibride de la Chişinău.

Principalul ”atac la baionetă” dat de Rusia împotriva societăţii civile din R. Moldova este prezentat în următoarele două materiale luate în discuţie. Astfel, avem de a face cu două postări pe blogul personal al deputatului Partidului Socialiştilor Bogdan Ţîrdea, analist politic şi unul dintre principalii comunicatori ai formaţiunii politice a lui Igor Dodon. Ambele au legătură cu un volum semnat de către Ţîrdea şi prezentat zilele trecute la Chişinău, intitulat ”Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-craţie. Războaie culturale”. În cartea de aproape 800 de pagini, Ţîrdea vorbeşte despre sursele de finanţare a organizaţiilor non-guvernamentale de la Chişinău, încercând să demonstreze că acestea reprezintă instrumente ale imixtiunii străine, occidentale, în afacerile interne ale Republicii Moldova.

În materialul intitulat ”ONG-urile sînt folosite ca instrument de dirijare externă a ţării”, Ţîrdea prezintă succint principalele concluzii ale cărţii sale: că ONG-urile din R.Moldova ar face parte dintr-o ”reţea”, că această reţea ”a devenit o caracatiţă, care s-a infiltrat în toate ramurile puterii, mass-media şi domeniul ştiinţific”, că Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Soros) şi alte câteva (National Endowment for Democracy, European Endowment for Democracy) au inclus în această reţea peste 100 de ONG-uri care execută ”campanii politico-sociale convenabile donatorilor” în mod coordonat şi concertat, şi, atenţie!, ”Toate aceste ONG-uri sînt conectate la un anumit candidat electoral şi la anumite partide politice.” Asta era partea cea mai importantă, miza întregii afaceri, de a face cititorii să creadă că toată această ”reţea” occidentală, în spatele căreia stă (cum altfel?) George Soros, lucrează în serviciul unui anumit candidat la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie, şi acel candidat nu este Igor Dodon. Dar cine? Aflăm din următorul material al lui Bogdan Ţîrdea, postat pe blog în aceeaşi zi cu primul. Intitulat ”ONG-urile conduse de membrii şi susţinătorii PAS au primit cele mai mari finanţări din SUA şi UE”, articolul face trimitere directă la Partidul Acţiune şi Solidaritate condus de Maia Sandu, principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţialele din această toamnă. Ţîrdea afirmă că prezenţa în multe dintre ONG-urile care fac parte din pretinsa ”reţea” a unor foşti membri ai echipei guvernamentale a Maiei Sandu, din perioada cât aceasta a exercitat funcţia de prim-ministru, ar indica legătura dintre ONG-uri şi Maia Sandu, şi faptul că aceste organizaţii lucrează în beneficiul acesteia. ”ONG-urile sunt prezente astăzi în toate organele de stat. Nicio lege nu o poţi adopta dacă nu are expertiza a pseudo-societăţii civile, a baronilor societăţii civile. Practic putem vorbi de o capturare a statului de aceste organizaţii, care au lucrat mână în mână cu oligarhia în 2013 – 2016 şi mai târziu. Ei servesc ca surse de cadre pentru partidele de dreapta şi formează armata postmodernistă, mercenarii de elită a războiului informaţional. Aceste ONG-uri sînt folosite ca instrument de dirijare externă a ţării, capturare a minţii, cucerire non-armată, de tip hibrid ” – Astfel judecă autorul cu privire la societea civilă din Republica Moldova.

Dacă analizăm acţiunile şi declaraţiile lui Ţîrdea, vom observa că ele vin să ”argumenteze”, să fundamenteze una dintre tezele importante lansate în mesajul şefului SVR de la Moscova Narîşkin: ONG-urile sunt un instrument de ”dirijare externă” din Occident a Republicii Moldova. O naraţiune aplicată cu succes în Rusia, dar şi în Ungaria, care merge pe drumul Rusiei la acest capitol. Agenţii locali de la Chişinău ai intereselor Rusiei, precum Ţîrdea, merg însă şi mai departe şi spun şi ceea ce Narîşkin sau Lavrov au preferat să treacă sub tăcere: că ”reţeaua de ONG-uri” dirijată din Occident lucrează pentru Maia Sandu, prin urmare ea este un agent occidental, un politician neindependent.

Prin etichetarea negativă folosind toate clişeele propagandistice anti-occidentale (subiectul LGBT, imoralitatea, ”decadenţa”), Rusia încearcă, astfel, prin toate aceste măsuri active luate înainte de alegerile prezidenţiale, să întoarcă la 180 de grade mesajul anti-Dodon (agent rus, corupt, nepatriot, laş) şi să genereze un mesaj în oglindă anti-Maia Sandu folosind aceleaşi elemente imagologice (agent occidental/român, neindependentă, consumatoare de granturi occidentale, decadentă, pro-LGBT). Cu alte cuvinte, Rusia încearcă să aplice un procedeu din artele marţiale orientale, folosit inclusiv în judo-ul la care Putin e maestru: folosirea energiei adversarului împotriva lui însuşi.

Autor: Dan NICU