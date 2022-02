Ceremonia de deschidere a JO de iarnă: Putin pare că a aţipit în momentul defilării delegaţiei Ucrainei  VIDEO

Conform imaginilor de pe Twitter, Putin apare cu ochii închişi în momentul defilării sportivilor ucraineni, iar apoi tresare şi deschide ochii.

Putin a fost invitat la ceremonia de deschidere a JO de către omologul său chinez Xi Jinping.

Jocurile Olimpice de iarnă au început, vineri, la Beijing şi se desfăşoară până la 20 februarie.

Russian President Vladimir Putin doesn't look much impressed from the contingent of Ukrainian athletes.#Russia #UkraineConflict #Beijing2022 pic.twitter.com/aLznHaYzXw