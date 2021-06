Ce se ştie despre copiii lui Putin. Preşedintele rus ar avea cel puţin trei fiice

Putin şi administraţia sa au făcut eforturi mari de a împiedica media şi lumea să afle prea multe despre viaţa sa personală cu excepţia apariţiilor îmgrijite de macho pe cal, ridicând greutăţi şi la bustul gol, scrie Business Insider..

De altfel, cele două fiice adulte pe care le are Putin din căsătoria cu Ludmila Şkrebneva, Ekaterina Tikhonova, 34 de ani, şi Maria Vorontsova, 36 de ani, nu sunt prezentate la evenimente publice din Rusia având acest statut şi şi-au făcut studiile sub altă identitate.

Putin a fost foarte discret în privinţa vieţii sale personale şi rareori a vorbit despre fiicele sale.

Dar cele două sunt prezente în viaţa publică mai ales prin proiectele importante pe care le adminstrează. Recent, Katerina Tikhonova, a vorbit la Forumul Internaţional Economic de la Sankt Petersburg.

Dar ce se ştie despre fiicele lui Vladimir Putin?

Putin a fost căsătorit 30 de ani cu Ludmila Şkrebneva, de care a divorţat în 2013. Maria s-a născut la Leningrad în 1985, iar Katerina în Germania, în 1986, în timpul detaşării lui Putin la începutul carierei sale la KGB.

Ambele fete au primit nume după bunicile lor, şi ele sunt poreclite Maşa şi Katia, prescurtările ruse de la Maria şi Katerina.

Familia s-a mutat la Moscova în 1996 şi cele două fete au fost înscrise la o şcoală germană. Se spune că au fost retrase şi au învăţat acasă după ce Putin a devenit preşedinte.

„Nu toţi taţii sun la fel de iubitori cum este el. Şi le-a răsfăţat mereu, în timp ce sarcina disciplinei îmi revenea mie”, spune Ludmila citată pe site-ul guvernului rus.

Maria a urmat Universitatea de Medicină din Moscova. Katerina şi-a luat licenţa în Studii Asiatice. Amândouă şi-au făcut studiile sub alte nume.

Fiica cea mare, Maria este doctor şi cercetător şi locuieşte la Moscova cu soţul său olandez, Jorrit Faassen. Cuplul are un copil - Putin însuşi i-a mărturisit regizorului Oliver Stone în 2017 că are un nepot. Întrebat dacă se joacă cu el, Putin a răspuns:„Foarte rar, din păcate”.

Katerina trăieşte pe picior mare şi are o avere impresionantă. O dansatoare acrobatică recunoscută, are o funcţie importantă la Universitatea de stat din Moscova, unde a absolvit, şi are pe mână un proiect de dezvoltare în valoare de 1,7 miliarde de dolari americani.

Katerina Tikhonova Foto captură You Tube

Katerina a fost căsătorită între 2013 şi 2018 cu miliardarul rus Kirill Şamalov. Documetele de divorţ au arătat că cuplul are o avere de două miliarde de dolari.

Nu există fotografii oficiale ale fiicelor lui Putin şi în presă au fost menţionate cu mai multe nume şi prenume: Katerina a fost numită Ecaterina, dar şi Putina sau Şamalov, numele după căsătorie.

S-a vehiculat în presă că Putin are şi o a treia fiică din relaţia cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Dar nici relaţia de rudenie, nici legătura amoroasă nu au fost confirmate oficial.

Vladimir Putin nu şi-a expus fiicele şi le-a ţinut departe de lumea politică pentru a le oferi o viaţă cît mai normală. Totuşi ele au ânceput să aibă apariţii publice, mai ales Katerina care a părut la televiziunea publică prima dată în decembrie 2018, în calitate de expert în biotehnologie. Legătura ei cu Putin a fost menţionată în trecere în timpul desfăşurării unui concurs de dans, dar apoi dezminţită. În iunie 2021, Katerina a avut o intervenţie la o conferinţă economică din Rusia, echivalentul Forumului Economic de la Davos, dar prezentarea ei n-a făcut nicio referire la Putin.

La sfârşitul anului 2020, după anunţul privind disponibilitatea unui vaccin anti-COVID-19, care nu avea studiile clinice încheiate, Putin a dezvăluit că i-a fost administra uneia dintre fiicele sale, fără a o numi.

„A luat parte la studii. Se simte bine şi a dezvoltat un titru mare de anticorpi”, anunţa Putin care a menţionat că vaccinul i-a produs acesteia febră care s-a remis.

A fost unul din rarele momente de recunoaştere publică, atent calculate pentru a servi imaginii sale şi în acelaşi timp fără a dezvălui prea mult despre familia sa.