Ambasadorul Rusiei la Bucureşti: Moscova nu are intenţii ostile faţă de România

„Americanii au spus timp de un deceniu, dacă nu mai mult, că sistemul lor strategic antibalistic nu este îndreptat spre Rusia, dar, recent, s-a dovedit că este îndreptat fix spre Rusia. Foarte drăguţ. Am învăţat din istorie şi nu ne permitem să fim naivi. Nu sunt plănuite acţiuni ostile, neprietenoase şi vă pot asigura că Rusia nu are intenţii cu caracter ostil, agresiv faţă de România. Credem că este ţara noastră vecină şi cel mai bun mod de a construi relaţii cu vecinii e să oferi condiţii pentru o bună vecinătate”, a declarat diplomatul rus.



Kuzmin a subliniat că nu a avut discuţii cu oficiali români pe această temă: „Nu am discutat. Nu am discutat nici cu americanii, nu pentru că nu suntem pregătiţi să vorbim, dar nu vedem o reacţie. Căutăm să dialogăm, dar nu iniţiem dialogul. Am auzit înainte numai acuzaţii, ultimatumuri şi fiecare iniţiativă de a discuta substanţial, de a oferi informaţii, au fost ignorate. Va depinde foarte mult de pragmatismul şi de realismul liderilor noştri”.



Ambasadorul rus a precizat că ceea ce fac Statelor Unite este „ din seria de acţiuni menite să dărâme sistemul actual de tratate internaţionale în domeniul dezarmării şi menţinerii stabilităţii strategice la nivel mondial pentru unicul scop: de a păstra propria lor domeniaţie în lume”.



