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Alexei Navalnîi a publicat o imagine cu el în spitalul din Berlin: Mai sunt multe probleme de rezolvat, dar medicii incredibili au soluţionat-o pe principala

Alexei Navalnîi a publicat o imagine cu el în spitalul din Berlin: Mai sunt multe probleme de rezolvat, dar medicii incredibili au soluţionat-o pe principala

Foto via instagram

Politicianul rus Alexei Navalnîi a publicat sâmbătă, pe Instagram, o fotografie în care apare coborând trepte în spitalul din Berlin, după cinci zile de când medicii au anunţat că nu mai are nevoie de ventilaţie şi că poate respira independent.

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Navalnîi, principalul oponent al preşedintelui rus Vladimir Putin, s-a simţit rău, la finalul lunii trecute, pe când se afla în Siberia. El a fost spitalizat, în comă indusă, iar ulterior, a fost transferat în Germania. Testele de laborator din trei ţări au determinat că a fost otrăvit cu noviciok, iar guvernele din Vest au cerut explicaţii Rusiei.
 
„Să vă spun cum merge recuperarea mea. Este o cale liberă deja, deşi una lungă”, a scris Navalnîi. El a adăugat că încă nu poate folosi telefonul şi că are dificultăţi când încearcă să toarne apă în pahar ori să urce scările, pentru că îi tremură picioarele. „Mai sunt multe probleme de rezolvat, dar medicii incredibili de la spitalul Charite au soluţionat-o pe principala”.
 
El a adăugat: „M-au transformat dintr-o «fiinţă umană vie, din punct de vedere tehnic» în cineva care are mari şanse să devină... un bărbat care poate scrola Instagramul şi înţelege fără să se gândească unde să dea like”.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

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