Prezent ieri în emisiunea lui Buck Sexton, un cunoscut ziarist cu orientări conservatoare, fostul preşedinte Donald Trump a lăudat planului lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, numindu-l „genial”, asta doar la câteva ore după ce tocmai declarase că, dacă el ar fi rămas în continuare la Casa Albă, Ucraina nu ar fi fost niciodată sub ameninţarea de a fi invadată.

„M-am uitat ieri la TV şi am spus: «E genial»” - îşi amintea Trump. „Putin a declarat independentă o mare porţiune din Ucraina - din Ucraina! Da, este o chestie minunată... Cât de deşteaptă este chestia asta?... Va merge acolo, va intra cu trupe de menţinere a păcii. Asta este cea mai puternică forţă de menţinere a păcii... Am putea s-o folosim la graniţa noastră de sud. Este cea mai puternică forţă de menţinere a păcii pe care am văzut-o vreodată. Sunt acolo mai multe tancuri decât am văzut vreodată. Şi clar că vor menţine pacea... (Putin) este un băiat care spune că, ştiţi, «voi declara independentă o mare porţiune din Ucraina», foloseşte cuvântul «independent» şi apoi mergem acolo şi vom ajuta la menţinerea păcii”.

Critica nu se opreşte aici: „Sancţiunile slabe sunt nesemnificative în raport cu o ţară şi un teritoriu poziţionat strategic. Acum că a început, preţul petrolului va creşte din ce în ce mai mult şi Putin nu numai că ia ce şi-a dorit dintotdeauna, dar, din cauza creşterii preţului la petrol şi gaze naturale, va deveni din ce în ce mai bogat”.



FOTO EPA-EFE

Atacul lui Trump se bazează pe fluiditatea extremă a situaţiei de acum, ceea ce generează un apel repetitiv al multor politicieni pentru sancţiuni cu mult, mult mai dure şi precise decât cele anunţate acum, în definitiv oarecum similare cu cele luate în momentul invaziei Crimeii şi pe care istoria ulterioară le-a dovedit ca ineficiente. Teama de acum este că, spre deosebire de momentul invaziei Crimeii, Putin a avut la dispoziţie foarte mult timp pentru a testa diversele vulnerabilităţi ale Occidentului şi a-şi pregăti o alternativă pe care o crede viabilă.

Desigur, aici Trump are perfectă dreptate, chiar asta este esenţa şantajului energetic practicat de Rusia: în momente de criză, mai ales acum când se profilează o încleştare de mari dimensiuni, preţurile la petrol şi gaze explodează, pieţele şi bursele au tendinţa că se isterizeze şi se acutizează dependenţele şi vulnerabilităţile strategice. Numai că, aşa cum aţi văzut, chiar dacă primul capitol de sancţiuni este destul de blând (neaşteptat de blând, cum acuzau ieri parlamentarii britanici), cel de-al doilea, anunţat ce-i drept ca „perspectivă sigură în caz de”, conţine totuşi măsuri care pot afecta foarte tare economia rusă şi pot însemna începutul unei izolări a ţării pe măsură ce se întrerupe progresiv accesul la reţelele financiare şi la pieţe.

Dar lui Putin pare să nu-i pese. Este oare inconştienţă, este desconsiderare faţă de suferinţele viitoare ce vor fi impuse poporului rus, sau este altceva, poate chiar mai periculos decât tot ce s-a întâmplat până acum? Pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să existe un sens profund geopolitic al acestei mişcări a Moscovei, pe de o parte recunoaşterea deplină diplomatică a celor două republici separatiste şi apoi menţiunea că recunoaşterea implică o parte de teritoriu mult mai importantă decât cea pe care o controlează acum separatiştii.

Este posibil ca siguranţa lui Putin şi raţiunea mişcării de trimitere de trupe de menţinerea păcii să fie motivate de mişcări diplomatice şi financiare pregătite de mai mult timp ca alternativă. Şi e posibil ca asta să fi implicat Trump în aprecierile sale.

În caz de eşec final al negocierilor şi de intrare în faza finală a dezvoltării conflictuale, este foarte limpede că se anulează (oare pe cât timp?) o mare parte din ceea ce avem acum ca sistem de schimburi globale în cadrul mondializării. În consecinţă, urmează să fie impuse sisteme de interdicţie de acces la pieţe şi active financiare, la materii prime şi sisteme de comunicaţii, este posibilă o izolare de sisteme internet cu obligaţia de a folosi doar resursa aprobată oficial, etc. Ceea ce, prin deducţie logică, înseamnă că lumea se poate foarte rapid întoarce la relaţii de putere bipolare şi opozabile pe toate nivelurile de joc, pe de o parte sistemele occidentale şi pe de alta lumea asiatică reunită în jurul noului binom de putere Rusia-China. Se poate merge foarte departe pe acest tip de scenariu, până la forţarea dedolarizării pieţelor din Organizaţia de cooperare de la Shanghai susţinută prin instrumentele BRICS, cu pieţe occidentale închise progresiv dar din ce în ce mai ermetic mişcărilor de capital rusesc.

Este posibil ca marile economii ale lumii să fie silite să evolueze în spaţiile închise impuse de ideologii contradictorii? orice este posibil dar, într-un asemenea caz extrem, dereglările vor fi atât de importante încât ne vor afecta pe toţi, în acest climat atât de favorabil unor lovituri fatale pentru un sistem naţional sau altul, aşa cum este situaţia post-pandemică de acum? De aici, în aşteptarea unor mişcări de asemenea amplitudine, pieţele dau deja semne de sufocare şi se amplifică sever tendinţa inflaţionistă, mult peste scenariile cele mai negative prezise de organismele internaţionale şi de Banca Centrală Europeană.

Putin has choreographed this with the hope that we and the Europeans will debate whether this is an “invasion” or not. And hoping that throws us enough off balance that he will pay a minimal price for this first slice of salami.