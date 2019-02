Şoferii şi maşinile lui Putin, curse pe zăpadă

Evenimentul a fost o competiţie între cei mai buni şoferi ai Serviciului Federal de Gardă (FSO), care sunt însărcinaţi cu protejarea liderilor Rusiei, inclusiv a preşedintelui Vladimir Putin, potrivit RT.

Şoferii şi-au demonstrat abilităţile, conducând pe terenul înzăpezit, făcând viraje bruşte după ce tot anul au condus cu atenţie maşinile luxoase, având pasageri de top în spate.

Printre alte vehicule speciale blindate, au mai fost prezentate două maşini Aurus la eveniment. Acestea sunt maşinile sedan folosite de gărzile lui Putin. Limuzina cu care este transportat preşedintele nu a apărut la concurs. Totuşi, ea l-a însoţit pe liderul de la Kremlin în călătoriile din ţară şi străinătate.

Maşina a fost concepută special pentru a răspunde nevoilor preşedintelui Vladimir Putin . De curând maşina liderului de la Kremlin se vinde şi la liber, cu preturi care pornesc de la 150.000 de euro. Aurus Senat este asemanatoare cu Rolls Royce Phantom şi cu finisaje de super lux la interior.

Potrivit Daily Mail, noua limuzină a lui Putin poate fi folosită sub apă, fără a-i pune în pericol pe pasageri, având roţi consolidate cu oţel, pentru a preveni dezumflarea lor. Totodată, experţii în domeniu spun că limuzina lui Putin poate rezista chiar şi unei explozii.

Sistemul de comunicare e intern, bazat complet pe sateliţii ruşi şi încorporat în maşină. Maşina nu va pierde contactul şi comunicarea cu forţele de securitate sub nicio circumstanţă. Sistemul de apărare este unul de top. În cazul unui atac chimic, maşina îşi poate bloca ferestrele şi rămâne sub apă pentru o perioadă lungă de timp, ca un submarin. Caroseria maşinii este o invenţie rusească şi, în ciuda dimensiunii şi protecţiei pe care o asigură, este destul de uşoară. Are câţiva metri, este o construcţie serioasă”, a explicat Viaceslav Subbotin, expert în domeniu, pentru Zvezda TV.

