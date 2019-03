VIDEO Mărturii cutremurătoare de la atacul din Noua Zeelandă: „Erau cadavre peste mine“.  „Mă rugam să rămână fără gloanţe“

Bărbatul a declarat că se afla în baie în momentul în care atacatorii au început să tragă cu focuri de armă. „M-am întors să deschid uşa la toaletă şi au început să tragă. Am smuls geamul, iar arma încă se auzea”, a mai spus el.



Un alt martor a declarat pentru CNN că se ruga ca atacatorul să rămână fără gloanţe. „Mă gândeam că trebuie să rămână fără gloanţe, deci am asteptat şi m-am fugat la Dumnezeu”. Un bărbat i-a spus să rămână nemişcat, apoi a fost el însuşi împuşcat în piept de atacator.



„Am văzut cum oamenii cădeau, erau împuşcaţi sub privirile noastre”, spune acesta.



Bărbatul povesteşte că el şi colegii săi au condus la o distanţă de 100 de metri de moschee pentru a forma o „baricadă umană”, astfel încât să blocheze accesul în zonă. „Am ajutat o fetiţă de cinci ani care fusese împuşcată şi nu îşi găsea tatăl”, continuă bărbatul.



Acesta susţine că el şi colegii săi au fost nevoiţi să acţioneze cu rapiditate pentru că serviciile de urgenţă au ajuns după aproximativ 15 minute. „Atacatorul a ieşit din moschee şi urmărea persoanele care au avut timp să fugă”, adaugă bărbatul.



„În timp ce colegul meu ajuta una dintre victime, am auzit mai multe focuri de armă în moschee. Într-o situaţie ca aceasta, eram bineînţeles foarte vulnerabili, dar nu ne gândeam la noi. Ne gândeam cum putem ajuta”, adaugă bărbatul.



Un alt martor prezent la atacul de la moscheea Al Noor afirmă că în jur de 300 de persoane se aflau în clădire la momentul atacului. Acesta spune că oamenii încercau să se ascundă, dar era dificil pentru că aproximativ 50 de persoane „zăceau împuşcate pe podea”.



Bărbatul povesteşte pentru The Sydney Morning Herald că a văzut atacatorul împuşcând copii. „Erau cadavre peste mine”, adaugă acesta.



Un alt bărbat care a supravieţuit şi el atacului de la Al Noor declară pentru Asocciated Press că atacatorul a schimbat încărcătorul pentru armă de şapte ori, în timp ce oamenii alergau spre ieşire.



„S-a dus în mai multe camere şi a împuşcat pe toată lumea”, spune acesta, afirmând că s-a prefăcut mort pe podea, pentru a scăpa de masacru.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: