VIDEO Fostul şef al Nissan, Carlos Ghosn, compară arestarea din Japonia cu Pearl Harbor

Într-o conferinţă de presă lungă şi animată, Ghosn a dat vina pe o conspiraţie elaborată în care ar fi implicaţi directori Nissan şi procurori japonezi pentru acuzarea sa de infracţiuni financiare.





El a spus că a fost şocat de arestarea sa în Japonia, pe 19 noiembrie, anul trecut, comparând-o cu ambuscada japoneză de la Pearl Harbor.



Ghosn le-a spus jurnaliştilor că este victima „unui sistem anacronic şi inuman de justiţie pentru ostatici”, subliniind că sistemul judiciar japonez are o rată de condamnare de 99,4 la sută.

„Nu e greu să ajungi la concluzia că vei muri în Japonia sau că trebuie să ieşi de acolo”, a spus el. „Nu am scăpat de justiţie, am fugit de nedreptate şi persecutare politică. Nu am rămas cu nicio altă opţiune în afară de cea de a mă proteja pe mine şi pe familia mea. Un risc pe care cineva şi-l asumă doar dacă e conştient de imposibilitatea unui proces corect”.

Ghosn i-a acuzat pe directorii Nissan din Japonia de faptul că au acţionat împreună cu procurorii şi guvernul „într-o campanie sistematică efectuată de câţiva actori răuvoitori pentru distrugerea reputaţiei mele şi punerea la îndoială a caracterului meu”.

Motivul pentru presupusa consiparţie, a spus el, a fost performanţele în scădere ale companiei Nissan şi o furie prezentă în Japonia că Renault, susţinută de statul francez, avea mai multe dreptul de vot în alianţa dintre cei doi producători de automobile.

Ghosn a mai precizat că a fost un „exemplu” în Japonia vreme de 17 ani, înainte să fie încarcerat, unde, după spusele sale, ar fi fost ţinut într-o carceră luminată zi şi noapte, interogat opt ore pe zi fără un avocat prezent şi nu i-a fost permis să facă duş sau să folosească medicamentele recomandate de medici.