VIDEO O altă faţă a războiului uitat din Yemen: un petrolier riscă să producă unul dintre cele mai grave dezastre ecologice din istorie

Un petrolier cu 1,1 milioane de barili la bord, numit „bomba plutitoare“ de către experţi, riscă să explodeze, scrie Sputnik News, potrivit linfo.re.

Conform ONU, această navă, care aparţine companiei publice Yemen Oil and Gas Corporation, este blocată în locul actual încă la începutul lui 2015.

Rebelii houthi şi Guvernul din Yemen recunoscut de comunitatea internaţională îşi dispută dreptul de proprietate asupra petrolului brut de pe navă, estimat la 53,8 milioane de euro.

În toţi aceşti ani, petrolierul a fost lăsat abandonat. Nava se deteriorează rapid şi riscă să explodeze din cauza unei acumulări de gaze, avertizează experţi.

Mark Lowcock, secretarul general adjunct pentru Afaceri Umanitare din cadrul ONU, a avertizat în acest sens încă de luna trecută. Potrivit lui, odată deversat, petrolul ar putea să se răspândească până în Canalul Suez şi chiar în Strâmtoarea Ormuz. „Vă las să vă imaginaţi consecinţele unei astfel de catastrofe asupra mediului, culoarelor de navigaţie şi economiei mondiale“, a declarat oficialul ONU.

Săptămâna trecută, Guvernul din Yemen recunoscut de comunitatea internaţională a publicat un filmuleţ în care prezintă amploarea acestui dezastru, pronosticând un impact de patru ori mai grav asupra mediului decât mareea neagră provocată de petrolierul Exxon Valdez, în 1989. La acea vreme, 260.000 de barili de petrol s-au scurs în largul Alaskăi.

Yemeni Government warns of a looming Huge Oil Spill into the Red Sea due to Houthis’ obstruction to maintenance works of crude oil tanker carrying more than a million barrel of crude oil. pic.twitter.com/Aiz1qwNeFH