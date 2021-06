Iran. Un raportor ONU cere deschiderea unei anchete cu privire la rolul jucat de preşedintele ales Ebrahim Raisi în execuţia a mii de deţinuţi politici

Într-un interviu acordat Reuters, Javaid Rehman a declarat că biroul său a strâns de-a lungul anilor numeroase mărturii şi probe în legătură cu execuţiile petrecute în 1988 în Iran. Oficialul ONU s-a declarat pregătit să împărtăşească aceste informaţii dacă Consiliul ONU pentru Drepturile Omului sau un alt organ deschide o anchetă imparţială. El s-a declarat preocupat mai ales de informaţiile potrivit cărora unele „gropi comune” sunt distruse în cadrul unor eforturi de distrugere a probelor.

„Cred că este timpul şi este foarte important, mai ales că acum Ebrahim Raisi este preşedinte, să începem să anchetăm ceea ce s-a petrecut în 1988”, a declarat Javaid Rehman.

O anchetă este în interesul Iranului şi le-ar putea permite familiilor să întoarcă pagina, a subliniat el. „În caz contrar, vom avea preocupări foarte serioase în privinţa preşedintelui, a rolului pe care l-a jucat în aceste execuţii”, a insistat Rehman.

Reuters menţionează că a contactat biroul lui Ebrahim Raisi, biroul purtătorului de cuvânt al puterii judiciare de la Teheran şi misiunile iraniene la ONU, dar nu a primit niciun răspuns.

Ebrahim Raisi a fost inclus pe o listă a SUA cu sancţiuni din cauza trecutului său, în special cu privire la implicarea sa execuţiile din 1988.

Conform Amnesty International, circa 5.000 de iranieni ar fi fost executaţi în 1988 din motive politice.

Întrebat anterior despre acuzaţiile potrivit cărora ar fi implicat în aceste execuţii, Ebrahim Raisi le-a declarat jurnaliştilor: „Dacă un judecător, un procuror, a apărat securitatea poporului, el trebuie felicitat. Sunt mândru că am apărat drepturile omului în toate posturile pe care le-am ocupat până în prezent”.

Într-o declaraţie, organizaţia Justice for Victims of the 1988 Massacre in Iran a salutat apelul lui Javaid Rehman, subliniind că o anchetă ONU asupra execuţiilor extrajudiciare este „aşteptată de mult timp”.