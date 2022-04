Un băiat de doar 8 ani a fost reţinut de poliţia din Syracuse pentru că a furat o pungă de chipsuri VIDEO

Videoclipul a fost filmat şi postat de un trecător, duminică, acesta întrebându-i pe ofiţeri ce fac. Aceştia i-au răspuns: „Ghiceşte. Ghiceşte ce fac”.

În videoclip se poate vedea cum băieţelul în vârstă de 8 ani plânge şi strigă în timp ce este încătuşat de poliţişti. Din imagini reiese faptul că ar fi fost reţinut pentru o pungă de chipsuri Cool Ranch Doritos. Ofiţerul care l-a prins pe băiat are şi o geantă în mână.Trecătorul care filmează a început să ţipe la poliţişti spunându-le că este doar un copil, relatează Insider.com.

După apariţia acestui videoclip, poliţia din Syracuse a oferit o declaraţie prin care a recunoscut imaginile filmate şi au precizat că incidentul urmează să fie revizuit după analizarea camerelor purtate pe corp de către ofiţeri.

Poliţia din Syracuse a mai adăugat că informaţiile distribuite au fost greşite deoarece băiatul suspectat de furt nu ar fi fost încătuşat. Legat de ce s-a întâmplat cu băiatul, poliţia afirmă că a fost dus acasă la tatăl său şi nu au fost depuse acuzaţii.

