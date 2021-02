Un avion al forţelor aeriene nigeriene s-a prăbuşit la Abuja. Au murit toate cele şapte persoane care erau la bord VIDEO

“Salvatorii sunt la faţa locului. Din nefericire, toţi cei şapte aflaţi la bord au murit în accident”, a declarat Ibinkule Daramole, purtător de cuvânt al forţelor aeriene.

Avionul Beechcraft KingAir B350i s-a prăbuşit în timp ce revenea pe aeroportul din Abuja după ce a anunţat că are problerme cu motorul pe traseul spre Minna. Oraşul Minna este la aproximativ 110 kilometri nord-vest de Abuja.

Aparatul de zbor s-a prăbuşit în afara perimetrului aeroportului.

A private jet just crashed outside the Abuja airport this morning.



Eyewitnesses say that the pilot took the plane to a bush instead of the residential areas it was supposed to crash into.



No survivors reported as at this time.