Trump îi cheamă pe aceştia să treacă de partea preşedintelui autodesemnat Juan Guaido (recunoascut de o parte din comunitatea (internaţională, inclusiv de România, drept conducător legitim al statului) în scopul de a asigura „o tranziţie paşnică a puterii în ţară... ajutând la construirea unui viitor sigur şi prosper pentru întregul popor din Venezuela, dar toate opţiunile rămân deschise“. Avertizând însă că nu va exista milă pentru sprijinitorii lui Maduro.

Dar în acelaşi context a venit şi teribilul ultimatum: „Dacă veţi alege acest drum, nu veţi găsi niciodată vreun loc în care să fiţi în siguranţă, nici o cale uşoară de rezolvare şi nici un fel de rută de scăpare. Veţi pierde absolut totul“. În consecinţă, apelul său direct către armata venezuelană este „de a nu mai urma ordinele lui Maduro de blocare a ajutorului umanitar şi de a nu folosi vreo formă de violenţă împotriva manifestanţilor paşnici, liderilor opoziţiei, membrilor Adunării Naţionale sau împotriva preşedintelui Guaido şi familiei sale“. Într-un mesaj video adresat participanţilor, Pentru ca lucrurile să fie foarte clare, Juan Guaido adăuga că alegerea din acest moment este „între democraţie şi dictatură, între viaţă şi moarte“.

Replica lui la Maduro a venit imediat, într-un discurs difuzat de televiziunea naţională, acuza principală fiind că intervenţia lui Trump a fost „aproape în stil nazist“ şi adăugând: „oare cine este comandatul forţelor armate (venezuelene, n.n.), Donald Trump de la Miami? Cred că sunt stăpâni peste ţara noastră“.



Juan Guaido FOTO EPA-EFE

Întrebarea, singura importantă deoarece, în funcţie de crearea atentă de circumstanţe favorabile, s-ar putea că de data asta să reuşească scenariul încercat şi în alte dăţi, cu rezultate catastrofale, privind „eliberarea de comunism“ a ţărilor din America Latină. Reapare acum doctrina „impunerii democraţiei“ şi a unei formule locale sau continentale de „Pax Americana“, acum prefigurându-se un fel de nouă dimensiune ideologică a unei neo-doctrine Monroe, aplicată foarte clar, dur şi fără multe mănuşi de protecţie, pentru a asigura unj control al SUA asupra spaţiului considerat de mulţi drept „curtea internă de joacă“. Iar viziunea lui Trump este relevantă pentru o asemenea reformulare a faimoasei Strategii Globale pentru Democraţie, convins cum pare să fie acum că a venit ziua marii schimbări (evident, la originea căreia stă Domnia Sa) deoarece „suntem aici pentru a proclama faptul că a sosit o nouă zi în America Latină. În Venezuela şi în întreaga emisferă occidentală. Socialismul este PE MOARTE şi renasc libertatea, prosperitatea şi democraţia“.

We are here to proclaim that a new day is coming in Latin America. In Venezuela and across the Western Hemisphere, Socialism is DYING - and liberty, prosperity, and democracy are being REBORN...https://t.co/hPL5W48Pmg