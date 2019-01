Turcia şi Rusia sar în ajutorul contestatului preşedinte al Venezuelei. Erdogan: „Fratele meu Maduro! Rezistă, te susţinem“

Mexicul, condus de preşedintele de stânga Andrés Manuel Lopez Obrador, a anunţat că îşi menţine sprijinul acordat liderului socialist, recunoscând „autorităţile alese potrivit Constituţiei venezuelene”.

Purtătorul de cuvânt al Administraţiei prezidenţiale de la Ankara a declarat joi că preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a declarat susţinerea pentru omologul său din Venezuela, Nicolas Maduro, după ce liderul opoziţiei unite de la Caracas, Juan Guaido s-a declarat preşedinte interimar.

Potrivit oficialului turc, Erdogan i-a transmis lui Maduro: "Fratele meu Maduro! Rezistă, te susţinem".

Turcia sub conducerea lui Erodgan îşi "va menţine poziţia sa principială împotriva tentativelor de lovitură de stat", a adăugat oficialul turc, informează agenţia The Associated Press.

Turcia are relaţii economice şi politice strânse cu Venezuela condusă de regimul Maduro. De altfel, în cursul unui vizite în Venezuela, în luna decembrie, preşedintele Erdogan a criticat sancţiunile americane la adresa Caracasului, în condiţiile în care ţara se confruntă cu o profundă criză economică.

Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat SUA împotriva unei eventuale intervenţii militare în Venezuela, afirmând că o asemenea acţiune ar fi catastrofică.De asemenea, adjunctul ministrului de Externe rus a transmis că Rusia susţine Guvernul lui Maduro: „Venezuela este prietenul şi partenerul nostru strategic”.

Juan Gauido, preşedintele Parlamentului din Venezuela, controlat de opoziţia unită, s-a autoproclamat preşedinte interimar miercuri, obţinând susţinerea Statelor Unite şi a mai multor state din America Latină. Preşedintele Nicolas Maduro, care ar fi preluat al doilea mandat în urma unor alegeri frauduloase, a rupt miercuri seară relaţiile cu Statele Unite.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis miercuri să îl recunoască pe Juan Guaidó, liderul opoziţiei, ca fiind preşedinte interimar al Venezuelei. Maduro a anunţat ruperea relaţiilor diplomatice şi a oferit personalului american 72 de ore de a părăsi Venezuela.

Mai multe surse au informat că firmele de energie din SUA ar putea impune sancţiuni sectorului de petrol din Venezuela chiar în această săptămână dacă situaţia politică se înrăutăţeşte.

Orice schimbare de guvern în Venezuela va veni în baza unei schimbări de poziţie a forţelor armate. Până acum, armata a fost alături de Maduro în două proteste de stradă.

Armata respinge autoproclamarea preşedintelui parlamentului, Juan Guaido, ca preşedinte interimar al Venezuelei, a anunţat miercuri ministrul apărării, Vladimir Padrino, transmite AFP.

„Disperarea şi intoleranţa subminează pacea naţiunii. Noi, soldaţi ai patriei, nu acceptăm un preşedinte impus în umbra unor interese obscure, nici autoproclamat în marja legii. Armata apără Constituţia noastră şi este garantul suveranităţii naţionale”, a scris ministrul pe Twitter.

Uniunea Europeană a îndemnat miercuri să fie ascultată „vocea” poporului din Venezuela şi s-a pronunţat pentru alegeri „libere”, fără să adopte deocamdată o poziţie similară cu a Statelor Unite care l-au recunoscut pe opozantul Juan Guaido ca preşedinte interimar, notează AFP.

„La 23 ianuarie, poporul venezuelan a cerut masiv democraţie şi posibilitatea de a-şi hotărî liber propriul destin. Vocea sa nu poate fi ignorată”, a spus Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Federica Mogherini, în numele celor 28.

„UE îndeamnă la deschiderea imediată a unui proces politic care să conducă la alegeri libere şi credibile, conform ordinii constituţionale”, a adăugat şefa diplomaţiei europene într-un comunicat.

Cu puţin înainte de autoproclamarea lui Juan Guaido, Curtea Supremă a Venezuelei, cea mai înalt instanţă juridică a ţării, alcătuită din fideli ai regimului, a anunţat că a ordonat o anchetă penală contra membrilor parlamentului, acuzându-i de uzurparea prerogativelor preşedintelui Maduro.

Preşedintele Venezuelei, liderul socialist Nicolas Maduro a declarat miercuri în faţa susţinătorilor săi că va rupe relaţiile diplomatice cu SUA şi le dă diplomaţilor 72 de ore să părăsească Venezuela.

Cel puţin 16 persoane au murit miercuri în urma protestelor anti-guvernamentale declanşate în Venezuela, a informat portalul de ştiri El Pitazo, citat de agenţia Tass.

Mii de venezueleni au ieşit să protesteze în mai multe localităţi din Venezuela, cerând demisia lui Maduro.

