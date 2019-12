Trump îl avertizează pe Kim Jong Un: Riscă să piardă totul dacă nu renunţă la armele nucleare

„Kim Jong Un este prea inteligent şi are mult prea mult de pierdut, de fapt totul, dacă acţionează într-un mod ostil. El a semnat cu mine un Acord de Denuclearizare puternic în Singapore. Nu vrea să îşi anuleze relaţia specială cu preşedintele SUA sau să se amestece în alegerile prezidenţiale din SUA, din noiembrie. Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong Un, are un potenţial economic extraordinar, dar trebuie să se denuclearizeze, după cum a promis. NATO, China, Rusia, Japonia şi întreaga lume este unită în această privinţă!”, a notat Trump.

Sâmbătă, Donald Trump a declarat că nu crede că liderul nord-coreean Kim Jong Un doreşte să se amestece în alegerile prezidenţiale americane din 2020 şi că ar fi surprins dacă Phenianul ar acţiona cu ostilitate.

Tot sâmbătă, ambasadorul Coreei de Nord la Naţiunile Unite, Kim Song, a afirmat că denuclearizarea nu se mai află pe masa negocierilor cu Statele Unite şi că nu sunt necesare discuţii îndelungate cu Washingtonul.