Tensiuni aeriene ruso-americane în Pacific VIDEO

Armata rusă a trimis de urgenţă un avion de vânătoare de tip MiG-31 să intercepteze un avion de de recunoaştere american care se apropia de frontiera rusă, anunţă Flota rusă la Pacific, potrivit agenţiei ruse de presă Interfax.

MiG-ul s-a întors la bază după ce aeronava americană de tip Boeing RC-135, de recunoasştere strategică, aparţinând armatei americane, potrivit echipajului rus, s-a îndepărtat de frontiera rusă, a anunţat flota.

Statele Unite au trimis la rândul lor avioane de vânătoare să intercepteze un avion antisubmarin de tip Tupolev Tu-142 care, potrivit Ministerului rus al Apărării, efectua un zbor de rutină.

Aceste şicanări au avut loc pe fondul tensiunilor legate de desfăşurările de forţe ruse la graniţa cu Ucraina.

