Temperaturi crescute în Australia: Populaţia, sfătuită să evite activităţile fizice şi să consume multă apă

Zone din New South Wales, cel mai populat stat din Australia, şi o parte din Australia de Vest se confruntă cu temperaturi record de minim 33 de grade Celsius pe timpul nopţii.



Maximele sunt aşteptate să depăşească 45 de grade Celsius, miercuri, în New South Wales, Australia de Sud şi Victoria, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie.



„Evitaţi activităţile fizice, hidrataţi-vă, pentru că sunt lucruri vitale în acest moment“, a declarat Richard Broome, directorul Departamentului de Mediu din New South Wales.



Temperaturile ridicate din ultima perioadă au adus prejudicii unei economii australiene preponderent agricole, notează Reuters.

Aceste temperaturi afectează chiar şi sorgul, o plantă rezistentă la secetă, spune un economist australian.